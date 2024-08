Grávida do segundo filho, Viih Tube se emociona com chutes de Ravi na barriga

Na reta final da gravidez, Viih Tube se emocionou ao interagir com o caçula, Ravi, e abriu registros do ultrassom do bebê: "Eu te amo"

Que lindo! Nesta sexta-feira, 23, Viih Tube usou as redes sociais para compartilhar um momento emocionante de interação com o filho caçula, Ravi. Fruto do relacionamento da influenciadora com Eliezer, o pequeno deu alguns chutinhos na barriga da mãe, que mostrou os movimentos da barriga nos Stories do Instagram.

"Você está chutando menino? Mamãe sentiu, filho. Você não quer dar outro, não?", disse ela, que logo recebeu mais um chute do bebê. "Ravi, a mamãe te ama, viu? Mamãe te ama muito", declarou Viih Tube.

A também ex-BBB está caminhando para o oitavo mês de gestação e já é mãe da pequena Lua, de um ano e quatro meses.

Ainda nos Stories, a loira compartilhou registros de mais um ultrassom do caçula. "Oi, titios", brincou ela, fazendo referência aos seguidores. "Eu te amo, Ravi", escreveu.

Viih Tube reaproveita roupas antigas da filha para enxoval de Ravi

Viih Tube e Eliezer decidiram dispensar a ostentação e adotaram uma abordagem mais econômica ao preparar o enxoval do filho caçula, Ravi. Nas redes sociais, o casal contou que decidiu reaproveitar as roupas antigas da primogênita, Lua, além de adquirirem novos itens em promoções de forma planejada.

Nos stories do Instagram, Eliezer mostrou que ele e a esposa foram a um outlet para garantir novas peças para o bebê. Para organizar as compras, ele revelou que a influenciadora digital estava com uma lista detalhada, incluindo quantidades e tamanhos necessários para cada modelo, como bodys e macacões para o futuro herdeiro.

Além disso, Eliezer contou que ele e a esposa aproveitaram algumas promoções e compraram conjuntinhos de duas peças por R$ 79. Após as compras, o casal voltou para casa e mostrou alguns dos itens adquiridos para o bebê. Eles revelaram que compraram 96 peças, com roupas suficientes até os 18 meses de idade.

Em seguida, o influenciador digital e empresário também contou que uma boa parte das roupas do futuro herdeiro veio da irmã mais velha. Ele explicou que muitas peças foram perdidas porque a filha cresceu rapidamente e mostrou que tinha várias roupinhas em cores neutras, como marrom e bege, e podem ser aproveitadas pelo caçula.

“Muita coisa nunca foi usada porque a Lua perdeu. A gente não comprou nada de recém-nascido porque tudo a Lua já tinha. Tudo já tinha. A gente vai aproveitar o carrinho e o berço dela", contou o empresário. Por fim, Viih posou com as compras e prometeu mostrar todas as peças em detalhes para os seguidores futuramente.