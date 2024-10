Eliezer brinca após cortar o cabelo: 'Parece que emagreci 10kg'

Eliezer mostrou em suas redes sociais uma foto do antes e depois de cortar os cabelos e brincou ao comentar sobre o novo visual

Nesta quinta-feira, 24, Eliezertirou o dia para se cuidar. O ex-BBB aproveitou tempo livre para dar um tapa no visual.

Primeiro, o famoso compartilhou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece cortando os cabelos e fazendo a barba. "Um homem com barba feita e tosado nunca quer guerra com ninguém", escreveu ele.

Depois, Eliezer fez questão de postar uma foto do antes e depois e brincou ao comentar sobre o novo visual. "Por que toda vez que eu corto o cabelo e faço a barba parece que eu emagreci 10kg?", disse o famoso, aos risos.

Revolta

Em suas redes sociais, Eliezer e Viih Tube sempre compartilham diversos momentos de sua rotina com seus milhões de seguidores. Os ex-BBBs são pais da pequena Lua, de um ano, e estão à espera de Ravi, que deve nascer em breve.

Na quarta-feira, 23, o famoso surgiu revoltado em seu Instagram Stories após se deparar com uma fake news. Recentemente, o gatinho de estimação do casal morreu, porém um portal de notícias deu a entender que Ravi era quem havia morrido.

"Tem gente mandando isso aqui para a gente, perguntando se a gente está bem. Eu não sei nem falar disso aqui, eu não tenho nem nome para isso, não sei como descrever isso aqui. Dá até vontade de chorar quando eu leio isso aqui. Isso aqui para mim é de uma perversidade enorme, é perverso", começou Eliezer, visivelmente abalado.

Em seguida, ele ressaltou que respeita o trabalho da imprensa. "Respeitamos muito o trabalho da imprensa, mas isso aqui não é jornalismo. Se quisesse uma matéria com a gente, com a nossa família, com a nossa história era só ter pedido. Não precisava ter colocado de uma forma para parecer que o nosso filho tinha morrido. Estamos bem, isso aí é mentira. Tem seis dias que essa matéria está no ar, só chegou para a gente agora".

Para concluir, Eliezer pediu para que a matéria seja retirada do ar. "Eu espero que o mínimo que o portal faça é tirar isso do ar. Eu acho que tem limites para tudo, acho que foi passado todos os limites. Graças a Deus, é mentira. Só para vocês entenderem, quando você clica na matéria, eles estão falando do nosso gatinho que morreu semana passada. Só que eles só colocam isso quando você lê a matéria até o final", finalizou.

