Eli Ferreira abre o jogo sobre comparações a Leila Lopes em Renascer

Intérprete da professora Lu, atriz Eli Ferreira fala de personagem que foi de Leila Lopes na primeira versão de Renascer, em abertura de gravações, na Globo

A atriz Eli Ferreira (33) tem se destacado no papel da professora Lu, personagem que marcou a carreira da saudosa Leila Lopes (1959-2009) na primeira versão de Renascer, em 1993. Durante abertura das gravações das novelas, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, em que a CARAS Brasil esteve presente, a artista, que também é modelo e dubladora, conta o que tem ouvido do público sobre comparações e pontua: “Outro tempo”.

“Uma das primeiras coisas que falam, principalmente pessoas que viram a primeira versão, é a diferença na construção da personagem. E era outro tempo. A Leila era uma pessoa com as suas camadas, sua construção, seus estudos. E eu também sou outra pessoa, em outro tempo. Para além disso, escolhas de cada uma, dentro da própria personalidade. Acho que isso tem a ver comigo também. Na verdade, todos os atores colocam um pouco de si dentro de cada personagem”, destaca.

“A Lu não tinha como não ter essa personalidade forte, essa colocação mais firme mesmo. E fora a mudança que o Bruno (Luperi, diretor) propôs e vem trazendo em cena, no texto, condiz muito com isso, né? Porque a personagem era sonhadora, sonhava em casar virgem. Não assisti a primeira versão, mas era nesse lugar, assim, e a Lu (de hoje) é completamente o oposto. Acho que a Lu é mais pé no chão, sabe? A Lu é um símbolo de terra, com toda certeza”, emenda Eli.

Elidiane Ferreira, mais conhecida como Eli Ferreira, é natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ela já coleciona alguns personagens na TV. A artista estreou como Aqualtune, mãe de Zumbi dos Palmares, na série Sexo e as Negas, mas foi em Malhação - Pro Dia Nascer Feliz, que teve destaque como Carmen. Eli ficou alguns meses nesse papel, quando o diretor Adriano Melo a convidou para um teste em Tempo de Amar, a primeira novela inteira da atriz, que deu vida a Tiana na trama.

Em seguida veio Órfãos da Terra, como a imigrante cabeleireira e também professora Marie Patchou, e Mar do Sertão, como Laura. A artista também é dubladora. Recentemente, ela foi a voz da emoção Tédio, no filme Divertida Mente 2.

Além de atriz, Eli Ferreira é modelo e dubladora - Reprodução/Instagram

SONHADORA

Mas não é só a carreira artística que faz os olhos de Eli Ferreira brilharem. Ela conta que é muito curiosa e está sempre disposta a aprender; inclusive deseja continuar um curso de massoterapia que iniciou. “Me identifico fazendo muita coisa. Adoro cantar. Meu primeiro contato com a arte foi com a música, dentro da igreja. Comecei cantando com as minhas irmãs, cantei durante muito tempo. Gosto muito de escrever também. Me identifico muito com coisas holísticas, terapia holística. Meu sonho é continuar um curso de massoterapia, que comecei. É tipo, meio que lá e cá”, fala.

E continua: “E isso pode caminhar junto também. A gente ouviu muito que a gente tinha que escolher uma profissão, né? Mas estamos desconstruindo isso. E escolher por vários motivos, seja condição financeira, realidade, ou só porque tem que escolher mesmo. Mas eu acho que, sei lá, seria cantora, seria escritora, diretora, massoterapeuta, um monte de coisa”.