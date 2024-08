Elaine Mickely impressiona ao mostrar novas fotos do casamento do filho

O casamento do filho de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luigi Cesar, com Júlia Vieira aconteceu na última semana em São Paulo. Veja novas fotos!

O casamento do herdeiro de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luigi Cesar, com Júlia Vieira aconteceu na última semana na Fazenda Santa Barbara localizada em Itatiba, interior de São Paulo, e deixou os fãs da família surpresos com os detalhes luxuosos. E na tarde desta quarta-feira, 07, a esposa do apresentador do SBT compartilhou novas fotos do evento.

Na legenda dos cliques compartilhados, a mãe do noivo falou sobre a família. "Construímos a nossa família com valores, firmada na rocha do Senhor, princípios de Jesus, transbordando amor, transparência e fé! A emoção ainda invade nossos coraçõezinhos vendo essas fotos e imagens do casamento", iniciou ela.

"Aliás, ainda não conseguimos absorver tudo que vivemos no dia 30/07. Foi simplesmente sobrenatural! Dia memorável e realmente inesquecível!!! Deus é maravilhoso e permitiu que tudo saísse da maneira mais perfeita e absoluta. Emoção traduz esse momento. Gratidão invade nossos coraçõezinhos. Sentimento de que fizemos um bom trabalho até aqui!", finalizou Elaine.

Veja os cliques compartilhados:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ELAINE MICKELY (@elainemickely)

Elaine Mickely diz que filho não dormiu com esposa até casamento religioso

Mais cedo, a esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, contou que o herdeiro, Luigi Cesar, só foi morar com a mulher, Júlia Vieira, após o casamento religioso, mesmo tendo feito a união no civil semanas antes na mansão dos pais em Alphaville. Nos stories do Instagram, a ex-atriz global falou sobre o assunto ao abrir uma caixinha de perguntas para tirar as dúvidas dos seguidores.

"Eles casaram no civil e cada um voltou para o seu quarto, ela na casinha dela, ele na casinha dele aqui com a gente, se guardando para o grande momento, que pra eles assinaram o papel, mas era somente perante deus que eles iam consolidar essa união realmente", explicou como funciona para eles que são evangélicos.

Em seguida, ela comentou sobre terem feito os casamentos separados. "Porque no dia da cerimônia não ia dar tempo de encaixar, não deu tempo e também ela queria fazer o chá de panela junto, então foi realizado o chá de panela e o civil", falou.