O chef Edu Guedes emocionou os seguidores ao se declarar ao enteado Alezinho, filho da apresentadora Ana Hickmann; confira

No último sábado, 4, Edu Guedes usou as redes sociais para publicar uma declaração emocionante para o filho de Ana Hickmann, o pequeno Alezinho, de 10 anos de idade. Em seu perfil oficial no Instagram, o chef de cozinha posou na piscina com o enteado, em um momento de descontração.

"Tio Edu fica feliz ao te ver bem, em paz, segurança, e harmonia", escreveu Edu nos stories.

Em entrevista recente para o Portal LeoDias, o apresentador, que se prepara para subir ao altar com a amada, confirmou uma nova fase no relacionamento e afirmou que Ana e o filho dela, Alexandre, fruto do relacionamento com Alexandre Correa, se mudaram para sua casa.

"A família cresceu. Foi um ano muito especial. A Ana está se mudando para casa com o Alezinho. Estamos curtindo cada momento e priorizando esses nossos passos. Assim optamos por adiar o casamento para o ano que vem", disse ele ao veículo.

Edu Guedes se declara para Alezinho. Foto: Reprodução/Instagram

Ano novo em família

Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes fizeram uma festa de Ano Novo para curtirem mais uma vez com a família e os dois filhos, Alezinho e Maria Eduarda Guedes, frutos de relacionamentos anteriores deles.

Após promoverem o primeiro Natal juntos e com seus herdeiros, os pombinhos, que estão noivos, prepararam uma reunião especial, com bastante comida bem feita, do jeito que adoram, para celebrarem a chegada de 2025, ano em que subirão ao altar.

Além de exibirem os cliques dos pratos, bebidas e de alguns familiares, Ana Hickmann e Edu Guedes posaram com seus filhos e encantaram. "Que venha 2025", disseram ao fazerem o álbum da data especial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

