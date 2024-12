Edu Guedes abre detalhes sobre preparativos de casamento com Ana Hickmann

Em entrevista, Edu Guedes compartilhou novos detalhes sobre o casamento com a apresentadora Ana Hickmann e confessou: "Vou deixar a Ana escolher"

Em participação no programa Sensacional, comandado por Daniela Albuquerque, Edu Guedes revelou detalhes sobre os preparativos para o casamento com Ana Hickmann e relembrou o processo de assumir o relacionamento com a apresentadora.

Noivos há cinco meses, o casal ainda está decidindo a data da celebração. “A gente está com dúvida só em relação à data. Estamos fazendo em um espaço que eu tinha, que é uma fazenda, em um espaço especial, e acho que a gente pretende fazer lá, mas ainda não temos certeza da data. Vou deixar a Ana escolher”, disse o chef de cozinha na atração que vai ao ar nesta quinta-feira, 5.

E sobre como foi para assumir publicamente a relação, Edu detalhou: “Fomos vendo e sentindo as coisas aos poucos, mas talvez a gente tenha começado a namorar até por pressão [das pessoas comentando]: ‘Vocês estão saindo’", confessou.

"Aquilo meio que acelerou o processo de falar para os nossos filhos. Talvez a gente até tivesse, pelo meu jeito e o da Ana, esperado mais. (...) A gente comunicou primeiro os filhos, depois a família e depois oficializamos para as pessoas”, explicou ele, que é pai de Maria Eduarda, de 15 anos, enquanto Ana é mãe de Alezinho, de 10 anos de idade.

Ainda durante o bate-papo, Edu falou sobre prestar ajuda à amada no gerenciamento de sua carreira. “Minha formação é administração, trabalhei em banco, estudei economia junto, e vi que as coisas dela estavam completamente equivocadas, tinham uma série de coisas erradas, cálculos errados, juros errados, um monte de coisa mal feita e aí me propus a ajudar”, contou.

“Tenho tentado fazer da melhor forma. Não estou falando por mim, meu único interesse é que ela fique bem e consiga resolver as coisas. Capacidade para isso ela tem, porque sempre trabalhou. As coisas foram mal administradas, mal geridas e feitas por pessoas que não eram profissionais. Essa é a minha opinião e ela tem uma carreira de muito sucesso, um nome muito forte”, completou o artista.

Edu Guedes encanta ao mostrar momento da intimidade com Ana Hickmann

O apresentador Edu Guedes usou as redes sociais na última sexta-feira, 29, para compartilhar um momento de sua vida pessoal. Em uma publicação no feed do Instagram, ele compartilhou um clique ao lado de sua noiva, a apresentadora Ana Hickmann.

Na imagem compartilhada, os dois estão deitados na cama, com a apresentadora repousando no peito do amado. "Fui...", escreveu ele na legenda. Nos comentários, os internautas elogiaram o casal. "Lindos! Amei a foto, amo muito, fofinhos", disse um. "Quanto de amor e beleza cabem em uma foto?! Que Deus os abençoe e os proteja sempre!", escreveu outro. "Há muito tempo queria esse rostinho tranquilo na Ana", confessou mais uma pessoa.