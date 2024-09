Dupla de Frederico, João Neto teve pressentimento horas antes de acidente com ônibus

Esposa de João Neto, Lorena Lustosa revelou que cantor teve pressentimento ruim horas antes de acidente com ônibus da dupla sertaneja: "Incomodado"

Após ônibus que transportava equipe de João Neto e Frederico colidir contra um caminhão que transportava carvão, a esposa do cantor João Neto usou as redes sociais para compartilhar última conversa que teve com ele antes do ocorrido. Por meio dos Stories, a influenciadora Lorena Lustosa Nunes revelou que o sertanejo chegou a ter um pressentimento horas antes da colisão.

Em seu perfil oficial no Instagram, ela mostrou o desabafo do artista, que confessou sobre o sentimento estranho que estava tendo ao longo do dia. "Eu passei o dia incomodado, não sabia identificar. Eu estava perdido, sem saber o que era. Não sei identificar isso, mas sei que tem algo. Foda", disse ele.

Na conversa pela internet, Lorena relatou que notou a mudança repentina de humor do parceiro. "Na hora que eu cheguei do inglês te achei estranho. Meio grilado sem motivo, sabe?", escreveu ela, que depois refletiu sobre o dom de João Neto em pressentir tragédias. "Essa foi nossa última conversa ontem... sempre que ele sente assim alguma coisa ruim acontece... mas não consegue identificar".

Vale destacar que o ônibus estava a caminho da cidade de Guarará (MG), onde a dupla se apresentaria em um show, e transportava os cantores e demais funcionários. O acidente aconteceu por volta das 3h da madrugada na cidade de Caetanópolis, região central do estado.

Apesar do susto, a equipe deles informou, por meio de um comunicado oficial, que decidiram manter a agenda de shows do final de semana sem alterações.

O acidente com o ônibus de João Neto e Frederico

O acidente com o ônibus de João Neto e Frederico aconteceu na madrugada de sexta-feira, 6. De acordo com o site G1, quatro pessoas ficaram feridas levemente e a parte da frente do veículo ficou destruída.

No acidente, o ônibus colidiu contra um caminhão que transportava carvão. O empresário da dupla falou com o site Gshow sobre o susto. "Eles estão bem, mas realmente o susto abala, né? O barulho da batida. Só quatro pessoas da equipe se machucaram sem gravidade. O motorista quebrou a perna, o baterista quebrou o pé e mais dois membros da equipe tiveram alguns cortes na perna. Já foram atendidos e graças a Deus tudo certo", afirmou.