Detalhes do acidente de Zac Efron são revelados: ‘Ingeriu muita água’

Zac Efron foi hospitalizado há poucos dias após sofrer um acidente durante as férias. Agora, os detalhes do ocorrido foram revelados

O ator Zac Efron deu um grande susto em seus fãs nos últimos dias ao ser levado ao hospital durante suas férias. O artista sofreu um acidente na piscina e precisou de cuidados médicos. Agora, os detalhes do ocorrido foram revelados.

De acordo com a revista People, Zac Efron estava em Ibiza, na Espanha, com seus amigos quando se machucou na piscina da casa que alugaram. Ele bateu com a região do tórax no fundo da piscina ao dar um mergulho e engoliu muita água.

Zac precisou de ajuda para sair de dentro da piscina e estava com dores. Com isso, ele foi levado ao hospital. O artista passou por exames para descartar o acúmulo de água dos pulmões e foi liberado algumas horas depois.

Depois do ocorrido, o ator tranquilizou seus fãs sobre o seu estado de saúde ao mostrar uma foto se exercitando ao ar livre. “Feliz e saudável. Obrigado pelas mensagens de melhoras”, afirmou ele.

Zac Efron (Reprodução/Instragram)

Zac Efron fala sobre gravidez da ex-namorada, Vanessa Hudgens

Recentemente, Zac Efron falou sobre a gravidez de Vanessa Hudgens. A atriz deu à luz seu primeiro filho com o jogador de beisebol Cole Tucker. Em entrevista recente, o famoso falou pela primeira vez sobre a gestação da 'Baby V' e surpreendeu com sua reação.

Durante o tapete vermelho da première do seu filme Tudo em Família, Efron se mostrou super animado com a novidade. Ele também citou Ashley Tisdale, sua outra colega de High School Musical que também está grávida de seu segundo filho.

"Oh, elas serão as melhores mamães de todas, aquelas meninas, você está brincando comigo, oh meu Deus", disse Zac ao Access Hollywood. Na conversa, ele também falou sobre uma possível reunião com as atrizes. "Sim, teremos algumas reuniões familiares divertidas chegando", afirmou o ator.