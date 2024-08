Zac Efron é hospitalizado após sofrer acidente em piscina durante férias

Estrela de 'High School Musical', o ator americano Zac Efron foi encaminhado a um hospital após se acidentar em uma piscina de hotel

De férias em Ibiza, o ator americano Zac Efron precisou ser encaminhado a um hospital após sofrer um acidente em uma piscina na sexta-feira, 2. De acordo com informações da revista 'People', o artista foi prontamente atendido e recebeu alta da unidade de saúde no sábado, 3

Segundo representantes do famoso informaram ao veículo mencionado, Efron teve um "pequeno incidente de natação" e foi levado ao hospital por precaução. Além disso, o ator está bem e não sofreu nenhum ferimento grave.

O tabloide 'TMZ', primeiro veículo a noticiar o acidente, informou que Zac Efron teria sido encontrado dentro da piscina e retirado da água por dois funcionários do hotel onde estava hospedado. Até o momento, a equipe da estrela de 'High School Musical' não detalhou como tudo ocorreu.

Zac Efron tirou um período de férias após gravar o filme 'Garra de Ferro', estrelado por Jeremy Allen White. Além disso, o ator também fez uma participação no longa 'Rocky Stanicky'. Em breve, ele retornará aos trabalhos, já que possui alguns projetos como o reboot de 'Três Solteirões e um Bebê', que está em pré-produção.

Zac Efron fora da série de 'High School Musical'

"High School Musical: The Musical: The Series" chegou ao fim após quatro temporadas e deixou muitos fãs da trilogia original decepcionados com a falta da aparição de seus personagens favoritos. Quando a Disney anunciou a participação de atores da trilogia original na série do streaming, os fãs ficaram muito empolgados, mas no fim das contas apenas Lucas Grabeel (Ryan), Corbin Bleu (Chad) e Monique Coleman (Taylor) fizeram participações.

Zac Efron, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale, que interpretavam os personagens, Troy, Gabriella e Sharpay, ficaram de fora dos últimos episódios. O showrunner Tim Federle, contou o motivo deles não reprisarem seus antigos papéis: agendas lotadas, ele confirmou que houve negociações com os três atores mas não foi possível; confira mais detalhes!