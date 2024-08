Zac Efron atualiza estado de saúde após sofrer acidente em piscina

O ator americano Zac Efron usou seu Instagram para falar sobre sua saúde após sofrer um acidente em uma piscina na sexta-feira, 02

O ator americano Zac Efron falou sobre sua saúde após sofrer um acidente em uma piscina na sexta-feira, 02. O artista, que curte férias em Ibiza, precisou ser encaminhado a um hospital após um "pequeno incidente de natação". E, neste domingo, 04, ele atualizou seus seguidores por meio de um storie no Instagram.

Na imagem publicada, ele aparece sem camisa, levantando pesos enquanto está deitado em uma bola de estabilidade. Na legenda, eles escreveram: "Feliz e saudável. Obrigado pelos desejos de melhoras".

Zac Efron (Reprodução/Instragram)

Segundo informações divulgadas pela revista 'People', o artista foi prontamente atendido e recebeu alta da unidade médica no sábado, 03. Representantes do famoso informaram ao veículo mencionado que Efron teve um "pequeno incidente de natação" e foi levado ao hospital por precaução. Além disso, o ator está bem e não sofreu nenhum ferimento grave.

O tabloide 'TMZ', primeiro veículo a noticiar o acidente, informou que Zac Efron teria sido encontrado dentro da piscina e retirado da água por dois funcionários do hotel onde estava hospedado.

Zac Efron está curtindo uns dias de férias após gravar o filme 'Garra de Ferro', estrelado por Jeremy Allen White. Além disso, o ator também fez uma participação no longa 'Rocky Stanicky'. Em breve, ele volta aos trabalhos, já que possui alguns projetos como o reboot de 'Três Solteirões e um Bebê', que está em fase de pré-produção.

Zac Efron fala sobre gravidez da ex-namorada, Vanessa Hudgens

Recentemente, Zac Efron falou sobre a gravidez de Vanessa Hudgens. A atriz deu à luz seu primeiro filho com o jogador de beisebol Cole Tucker. Em entrevista recente, o famoso falou pela primeira vez sobre a gestação da 'Baby V' e surpreendeu com sua reação.

Durante o tapete vermelho da première do seu filme Tudo em Família, Efron se mostrou super animado com a novidade. Ele também citou Ashley Tisdale, sua outra colega de High School Musical que também está grávida de seu segundo filho.

"Oh, elas serão as melhores mamães de todas, aquelas meninas, você está brincando comigo, oh meu Deus", disse Zac ao Access Hollywood. Na conversa, ele também falou sobre uma possível reunião com as atrizes. "Sim, teremos algumas reuniões familiares divertidas chegando", afirmou o ator.