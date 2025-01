Denise Fraga lamenta morte da mãe em homenagem emocionante: 'Estrela'

Mãe de Denise Fraga, Wilma Fraga faleceu aos 83 anos nesta quarta-feira, 8; atriz prestou homenagem nas redes sociais

A atriz Denise Fraga usou as redes sociais para compartilhar uma triste notícia com o público. Por meio de seu Instagram oficial, a artista informou que sua mãe, Wilma Fraga, faleceu nesta quarta-feira, 8, aos 83 anos de idade.

Através de seus stories, Denise publicou uma foto da matriarca seguida de uma homenagem emocionante. "Depois de muitos ensaios de despedida, a mulher da minha vida faz finalmente a sua estreia como estrela. Prepare-se para tamanho brilho", escreveu ela na legenda.

Em setembro de 2024, Denise Fraga publicou um texto na Revista Crescer sobre sua mãe e contou que dona Wilma sofria de enfisema pulmonar, doença crônica e degenerativa que afeta os pulmões e compromete a capacidade respiratória. A matriarca da família estava em tratamento paliativo há seis meses.

"Precisou ser internada por duas vezes em um mês e meio. Como era de se esperar, tem um enfisema grave. Nas duas vezes, quase foi intubada e, nessa última, fomos chamados para decidir se sim ou se não. Com todas as comorbidades que ela tem, dificilmente sairia do tubo. Ela já tinha nos dito, várias vezes, que não queria ser mantida viva artificialmente. Dura decisão. Tiveram início os cuidados paliativos", disse a atriz em um trecho, na ocasião.

