Liam Payne: causa da morte do cantor é confirmada, diz site

O cantor Liam Payne, ex-integrante do One Direction, faleceu no dia 16 de outubro de 2024 após cair do terceiro andar de seu quarto de hotel, em Buenos Aires. Agora, a verdadeira causa da morte dela veio à público. Segundo os sites Daily Mail e o The Sun, ele teve como causa médica registrada "politrauma". Ainda conforme os jornais, a causa foi assinada pelo Doutor Roberto Victor Cohen.

Na última sexta-feira, 3, a polícia argentina prendeu um dos cinco réus no caso da morte do cantor britânico. Braian Paiz, de 24 anos, é acusado de ter entregado cocaína ao cantor dois dias antes de sua morte. Ele é um dos cinco processados ​​pelo falecimento do artista e foi detido em sua casa, na cidade de Budge, província de Buenos Aires, após uma operação policial e levado a tribunal.

Novos acontecimentos do dia da morte de Liam Payne são revelados

A morte do cantor Liam Payne, ex-integrante do One Direction, segue sob investigação na Argentina, e um novo detalhe sobre o que aconteceu no dia da queda dele da varanda do hotel foi revelado. Segundo o veículo argentino Infobae, o artista teve um relógio da marca Rolex, avaliado em £30 mil (cerca de R$230 mil), roubado no dia de seu falecimento, em 16 de outubro de 2024.

Conforme noticiou o site, o cantor foi visto usando o acessório até três horas antes de falecer. As câmeras de segurança flagraram Liam retornando ao seu quarto de hotel na companhia de uma profissional do sexo. Em depoimento, a mulher disse que voltou ao cômodo para buscar maquiagens que havia esquecido. As garotas de programa que estiveram com ele foram investigadas, mas descartadas como suspeitas. Saiba mais!

