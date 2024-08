Demi Moore publica antes e depois da filha com Bruce Willis

'Será sempre meu bebê', escreveu Demi Moore na legenda do post; nas redes sociais, atriz compartilhou cliques ao lado de Rumer Willis; veja

Nesta sexta-feira, 16, a atriz Demi Moore encantou os seguidores ao compartilhar fotos do passado e na atualidade ao lado da filha, Rumer Willis. A atriz e modelo é fruto do relacionamento da musa com o ator Bruce Willis. Os dois foram casados entre 1987 e 2000 e formaram um dos casais mais festejados de Hollywood.

Hoje, a filha do casal está completando 36 anos. Ela ganhou uma homenagem da atriz. "Rumer, você sempre será meu bebê! Feliz aniversário, meu amor! Para um ano novo além das expectativas. Te amo e te adoro", escreveu a atriz.

Nos comentários do post os fãs da atriz se encantaram com o antes e depois: “Não importa o quanto eles crescem… são sempre nossos bebês”, escreveu uma, “Vocês duas são lindas!! Parabéns para ela”, desejou outro, “Que fotos lindas, assim como vocês!”, exclamou uma terceira.

Recentemente Rumer atualizou os fãs a respeito do estado de saúde do astro de Hollywood. Em 2022, o norte-americano foi diagnosticado com demência frontotemporal, uma doença sem cura, e vive afastado da profissão.

A herdeira de Willis garantiu que o pai está bem e reforçou a importância da transparência da família em relação à doença. "Ele está ótimo. Sim, sim, está bem. Muito obrigada por perguntar", declarou a atriz à Fox News no 24º Festival Anual de Cinema de Beverly Hills, nos Estados Unidos. E continuou: "Acho que, para mim, o que tem sido tão incrível é que meu pai é tão querido e isso fica tão evidente na transparência com que temos compartilhado".

Vale lembrar que além da primogênita do astro, Bruce Willis também é pai de Tallulah Belle Willis e Scout La Rue Willis. As três são frutos de seu antigo casamento com a atriz Demi Moore. Atualmente, o astro de Hollywood é casado com a modelo e atriz Emma Willis, com quem tem Mabel, de 11 anos, e Evelyn, de nove.

