A atriz Luana Piovani está aproveitando o verão europeu. Depois de uma temporada em Maiorca, na Espanha, a artista usou seu perfil no Instagram para compartilhar algumas fotos aproveitando as águas cristalinas da Croácia.

Nas imagens, ela aprece usando um biquíni vermelho enquanto mergulha no mar. Ela curtiu o dia no Carpe Diem Club, situado nas idílicas Ilhas Pakleni, perto da costa de Hvar.

Nos comentários, os internautas não economizaram nos elogios. "Praticamente um mergulho olímpico de tão linda!!!", escreveu uma. "Que maravilhosa", disse outra. "Você merece o melhor do mundo", escreveu uma terceira. Vejas as imagens:

Luana Piovani compartilha fotos na Espanha

Em um publicação recente, ela compartilhou registros de seus dias em Mallorca, na Espanha. "Eu estava mesmo devendo um reels pra Mallorca. O mar da minha cor favorita, verde-piscina, brisa lambendo os cabelinhos, mana nova se mostrando incrivel a cada dia, solzão, musica e novidade. Deus é perfeito, a Natureza, divina e nos duas somos um poema juntas", escreveu ela na legenda.

Luana Piovani reage ao receber título de 'rainha das polêmicas'

A atriz Luana Piovani provou mais uma vez que não se importa em expor publicamente suas opiniões na internet. Em entrevista à TV portuguesa, Luana explicou que seu trabalho não é na internet e, por isso, não tem medo de falar abertamente suas opiniões. Residindo em Portugal com os filhos desde 2018, ela ainda comentou sobre o título de 'rainha das polêmicas' no Brasil.

De acordo com a famosa, apesar das críticas, existe um grande público que a acompanha no Instagram. "Pouquíssimas pessoas reagem muito mal às minhas publicações. As pessoas reagem maravilhosamente bem. Reagem mal os atingidos, os que vestiram a carapuça e os que não têm conteúdo na vida para vender programas diários e que daí me pegam, porque eu sou um prato cheio", declarou ela. Leia mais!