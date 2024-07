Luana Piovani reage ao receber título de 'rainha das polêmicas': 'Tô nem aí'

A atriz Luana Piovani explicou que 'dá voz às coisas' e não tem medo de expor publicamente seus posicionamentos na internet

A atriz Luana Piovani provou mais uma vez que não se importa em expor publicamente suas opiniões na internet. Sem papas na língua, a artista não pensa duas vezes antes de se posicionar em suas redes sociais, independente do assunto envolver sua vida pessoal ou acontecimentos mundiais.

Em entrevista à TV portuguesa, Luana explicou que seu trabalho não é na internet e, por isso, não tem medo de falar abertamente suas opiniões. Residindo em Portugal com os filhos desde 2018, ela ainda comentou sobre o título de 'rainha das polêmicas' no Brasil.

De acordo com a famosa, apesar das críticas, existe um grande público que a acompanha no Instagram. "Pouquíssimas pessoas reagem muito mal às minhas publicações. As pessoas reagem maravilhosamente bem. Reagem mal os atingidos, os que vestiram a carapuça e os que não têm conteúdo na vida para vender programas diários e que daí me pegam, porque eu sou um prato cheio", declarou ela.

"Porque eu falo de beleza, comportamento, maternidade, paternidade, feminismo, machismo", continuou. Em seguida, ao ser questionada pelo apresentador da atração como lidava com os deboches, Luana ressaltou que nunca se importou com isso.

"Eu não estou nem aí! Essas pessoas não pagam a minha conta, não estão dentro da minha casa, não frequentam a minha mesa. Eu não vivo do meu Instagram, eu não faço publicidades, eu não vivo disso. No Instagram eu opero milagres. Eu junto as pessoas que não têm as coisas e vou resolvendo a vida delas. Eu comunico. Eu dou voz às coisas", disse a atriz.

E completou: "Eu não fico ali postando óleo para celulite, produtinho para estria, essas coisas que não funcionam e não existem. Eu sou incapaz de dizer para alguém comprar alguma coisa que eu mesma não use".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Silva (@joaocreative)

Luana Piovani revela motivo para não entrar no BBB

Ao que tudo indica, a atriz Luana Piovani não tem vontade alguma de participar do 'Big Brother Brasil', da Globo. Apesar de não ser uma telespectadora assídua do reality show, a artista chegou a comentar acontecimentos de algumas edições do programa, principalmente em 2022, quando seu ex-marido, Pedro Scooby, integrou o elenco.

Em 2024, ela também fez alguns comentários envolvendo a atração global, uma vez que a cantora Wanessa Camargo, ex-participante da temporada, entrou namorando Dado Dolabella, ex de Luana. Na época, ela fez questão de trazer à tona novamente as acusações de agressão feitas contra o ator em 2008.

Agora, ao ser questionada sobre uma possível participação no reality comandado pelo diretor de TV Boninho, a famosa abriu o jogo e não pensou duas vezes antes de deixar uma resposta sincera. Através de uma página no Instagram, Luana Piovani revelou por qual motivo não entraria no BBB.

"Queria ver você no BBB, mas acho que não vai rolar, né?", comentou um internauta. A atriz, por sua vez, disparou: "Eles não têm coragem, nem dinheiro". Após o comentário, diversos seguidores passaram a elogiar a postura da loira e destacando que também gostariam de vê-la na casa mais vigiada do país.