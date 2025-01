De biquíni, Poliana Rocha surge tomando banho de mangueira: 'Curtindo'

Esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha chamou a atenção ao compartilhar registros curtindo um dia ensolarado

Esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha chamou a atenção ao compartilhar registros curtindo um dia ensolarado. Nesta terça-feira, 21, ela usou seu perfil no Instagram para publicar fotos em que aparece de biquíni vermelho, enquanto se refresca com uma mangueira.

"Curtindo a manhã com minha mãezinha", declarou ela. Nas imagens, Eponina Rocha molha a filha com a ajuda da mangueira e as duas se divertem com o momento. Nos comentários, não faltaram elogios. "Ela consegue ser simples e chique ao mesmo tempo", disse uma. "Que lindas", opinou outra. "Muito bom esses momentos!", ressaltou uma terceira pessoa.

Veja os cliques:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha expõe atitude de Leonardo que a deixa irritada: 'Ele começa'

Recentemente, Poliana Rocha decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades dos internautas e, dentre os questionamentos, uma pessoa perguntou sobre uma atitude do artista que a deixa irritada.

"Uma coisa que o Léo faz que te irrita", quis saber a pessoa. "Esse Leonardo é triste. Às vezes, estou em um dia em que estou tão feia, tão descabelada, tão sem dignidade, e ele começa a tirar foto minha. Só que eu não vejo que ele está tirando a foto. E aí ele pega cada foto que vocês não têm noção", iniciou ela.

Que complementou: "Se eu colocar aqui, vocês vão assustar. Às vezes, estou fazendo um trabalho ou algo importante, e ele me manda a foto bem na hora. Ai, meu Deus. Mas isso me irrita. É uma irritação boba, sabe?", contou ela, que na legenda marcou o marido e se declarou: "Te amo".

Leia também: Poliana Rocha tem pressentimento ruim e cancela decisão: ‘Uma situação’