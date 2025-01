Poliana Rocha tem pressentimento ruim e cancela decisão: ‘Uma situação’

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha tenta reencontrar o filho e a nora, mas cancela viagem às pressas ao ter um sentimento ruim: ‘Coração fechou'

Esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha desistiu de sua viagem para reencontrar o filho, Zé Felipe, e a nora, Virginia Fonseca, em Mangaratiba, Rio de Janeiro. O cantor e a família estão no litoral fluminense para as férias com as crianças e iriam receber a vovó nesta segunda-feira, 13. Porém, Poliana não embarcou após ter um pressentimento ruim.

Nos stories do Instagram, a esposa de Leonardo contou que teve um sentimento ruim ao pensar que o avião poderia cair durante o trajeto de Goiânia para Mangaratiba. Além disso, ela pediu um sinal para Deus e soube que a família está com suspeita de virose no Rio de Janeiro. Assim, ela tomou a decisão de não embarcar faltando poucas horas para a viagem.

"Vou dividir com vocês uma situação que aconteceu comigo. Na verdade, hoje, eu ia para Mangaratiba. Eu estou com muita saudade de todo mundo. Arrumei minhas malas, comprei presente para as meninas, fiz uma compra de petiscos, coisas que eu sei que eles gostam, arrumei os pilotos, organizei meu cronograma de trabalho de acordo com a viagem. Ontem, eu fiquei pensando muito em queda de avião, o coração deu uma fechada”, disse ela.

E completou: "Hoje estava marcado para a gente decolar meio-dia. Quando deu umas 10 horas da manhã, a Leticia me ligou e falou: ‘Tem pessoas aqui na casa que hoje acordaram não muito bem e a gente está achando que pode ser uma virose’. E a minha mãe estava indo comigo, ela tem 83 anos, e eu pedi muito a Deus: ‘Deus, fala comigo, me mostra se eu devo ir ou não’. Realmente meu coração fechou muito e eu cancelei a viagem. O piloto estava pronto. Deus sabe de todas as coisas, De repente era porque a gente nano tinha que ir mesmo, podia acontecer algo pior. Eu não vou mais”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Leia também: Leonardo ganha declaração carinhosa da sogra, mãe de Poliana Rocha