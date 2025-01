Poliana Rocha expõe atitude de Leonardo que a deixa irritada: 'Ele começa'

Esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha foi questionada sobre uma atitude do artista que a deixa irritada. Veja o que ela respondeu

Esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram nesta quarta-feira, 15, para responder algumas curiosidades dos internautas e, dentre os questionamentos, um internauta perguntou sobre uma atitude do artista que a deixa irritada.

"Uma coisa que o Léo faz que te irrita", quis saber a pessoa. "Esse Leonardo é triste. Às vezes, estou em um dia em que estou tão feia, tão descabelada, tão sem dignidade, e ele começa a tirar foto minha. Só que eu não vejo que ele está tirando a foto. E aí ele pega cada foto que vocês não têm noção", iniciou ela.

Que complementou: "Se eu colocar aqui, vocês vão assustar. Às vezes, estou fazendo um trabalho ou algo importante, e ele me manda a foto bem na hora. Ai, meu Deus. Mas isso me irrita. É uma irritação boba, sabe?", contou ela, que na legenda marcou o marido e escreveu: "Te amo".

Como é a relação de Poliana Rocha com Virginia Fonseca?

Ainda durante a interação, outro internauta quis saber sobre como é a relação dela com a nora, a influenciadora digital Virginia Fonseca. "Você e a Virginia se dão bem mesmo ou é só fachada?", quis saber a pessoa. "Graças a Deus tenho um relacionamento maravilhoso com a minha nora, que nós cultivamos ao longo desses anos, baseado em respeito e cumplicidade... Eu sei até onde posso ir com ela, quando tenho que recuar, e ela também. Se não fosse também, eu falaria aqui. 'Não é bom, ela vive a vida dela e eu vivo a minha'. Mas graças a Deus temos um relacionamento abençoado", respondeu a mãe de Zé Felipe.

