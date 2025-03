Médica aponta restrições para tratamento de Brunna Gonçalves: 'São riscos'

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica fisiatra Regina Fornari Chueire explica tratamento fisioterápico que Brunna Gonçalves faz durante a gravidez

Brunna Gonçalves (33) e Ludmilla (29) divertem os fãs e seguidores ao compartilhar diversos momentos da gravidez de Zuri, primeira filha do casal. Na espera pela chegada da pequena, a dançarina já mostrou que faz um tratamento fisioterápico para obter alguns benefícios na gestação. No entanto, essa prática pode ter algumas contraindicações e restrições. Entenda a seguir.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica fisiatra Regina Fornari Chueire explica que o tratamento feito por Brunna Gonçalvez não é recomendado em algumas ocasiões . Ex-participante do BBB 23, ela passou faz sessões de fisioterapia pélvica, pensando em realizar o parto normal quando Zuri nascer.

"Diabetes, hipertensão da gestante, idade avançada e gestação gemelar são riscos e podem ser causa de contraindicação do obstetra e do fisioterapeuta", explica a especialista, reforçando a importância de se ter uma equipe multidisciplinar no tratamento.

Além disso, a fisiatra explica que o número de sessões também é indicado com o acompanhamento médico especializado. "O número de sessões de fortalecimento, alongamento e relaxamento global devem ocorrer de uma a duas vezes por semana, porém fica a critério do profissional da área."

RELEMBRE O ANÚNCIO DA GRAVIDEZ DE LUDMILLA E BRUNNA GONÇALVES

Brunna e Ludmilla anunciaram a gravidez em meados de novembro. À época, as duas fizeram uma publicação no Instagram, em que a cantora aparece pintando em um quadro, enquanto Brunna faz alguns passos suaves de dança. Aos poucos, a gravação vai ganhando cor e em seguida, as duas carregam um desenho de um bebê.

Elas fizeram a reprodução assistida para engravidar. Conhecido como ROPA (Recepção de Óvulos da Parceira) o procedimento é uma técnica de reprodução assistida voltada para casais de mulheres. O método permite que as duas participem do processo da gravidez.

Nas redes sociais, Brunna já falou sobre o desejo de ter um parto normal e explicou que passou a fazer as sessões para ajudá-la no processo. Apesar de compartilharem bastante a rotina durante a gravidez, as artistas optaram por não revelar a data de nascimento de Zuri.

