Curtindo viagem sem os filhos, Zé Felipe se declara para Virginia Fonseca

Viajando com Virginia Fonseca sem os filhos pela primeira vez, Zé Felipe se declara para a influenciadora ao exibir momento fofo com ela

O cantor Zé Felipe fez um declaração para Virginia Fonseca nesta terça-feira, 25, em sua rede social. Viajando com a esposa pela primeira vez sem os filhos, o famoso compartilhou um momento fofo com ela e mostrou todo seu amor.

Em Punta Del Este, no Uruguai, com amigos, o casal surgiu usando moletons cinza e andando de bicicleta. A empresária fez beijo na foto enquanto era abraçada pelo amado. "Eu amo você", disse o herdeiro do sertanejo Leonardo.

Nos comentários da publicação, a apresentadora do SBT reagiu. "Te amo!", escreveu a mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Ainda nas últimas horas, Virginia Fonseca compartilhou cliques da viagem com Zé Felipe sem as crianças e contou como está sendo a experiência de estarem sem os pequenos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipe)

Antes da viagem, Zé Felipe mudou mais uma vez de visual. Ao surgir com o cabelo raspado, ele surpreendeu a esposa. A influenciadora então reagiu ao ver mais uma versão do pai de seus filhos.

Virginia Fonseca compra novo avião de milhões

A influenciadora Virginia Fonseca comprou mais um jatinho para sua família. Após presentear Zé Felipe em 2023 com uma aeronave caríssima, a empresária resolveu adquirir mais um avião para se locomover com a família pelo mundo.

Antes de embarcar nos últimos dias para Punta Del Este, no Uruguai, a apresentadora do SBT postou uma foto exibindo as iniciais dos filhos, dela e do marido em uma parte do avião. Na ocasião, ela não mostrou que se tratava de uma nova aquisição.

Agora, conforme informações divulgaldas pelo portal Leo Dias, foi confirmado que Virginia Fonseca comprou mais um avião. O modelo seria o Cessna Citation Sovereign, um jato executivo de médio porte, reconhecido pela sua combinação imbatível de conforto, desempenho e alcance. Saiba mais detalhes aqui!