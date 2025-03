Virginia fala sobre viajar sem os filhos pela primeira vez: 'Vivendo'

Mãe de três crianças, Virginia fala sobre fazer viagem para o Uruguai com Zé Felipe e os amigos sem levar os herdeiros; veja

A influenciadora Virginia Fonseca está fazendo uma viagem com Zé Felipe e amigos por Punta Del Este, no Uruguai. Em sua rede social, a empresária postou fotos do primeiro dia deles curtindo por lá e falou sobre estar sem seus três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José leonardo.

Acostumada a levar os herdeiros com as babás, além da mãe, Margareth Serrão, para as viagens, a apresentadora do SBT contou que está pela primeira vez sem eles e compartilhou como está sendo a experiência.

"Vivendo.com! Primeira viagem que fazemos com amigos, sem as crianças e tá sendo incrível pra nós! Muito feliz com tudo, sou grata por ter vocês na minha vida, obrigada por essa viagem sensacional. Toda honra e glória a Deus, 2025 é NOSSO", escreveu ao exibir os registros.

Nos cliques, Virginia Fonseca apareceu usando uma de suas bolsas milionárias. A versão de palha pode custar cerca de meio milhão de reais. Para essa viagem para o Uruguai, a influenciadora seu novo avião. Até então ela não havia revelado que adquiriu mais uma aeronave.

Virginia Fonseca compra novo avião de milhões

A influenciadora Virginia Fonseca comprou mais um jatinho para sua família. Após presentear Zé Felipe em 2023 com uma aeronave caríssima, a empresária resolveu adquirir mais um avião para se locomover com a família pelo mundo.

Antes de embarcar nos últimos dias para Punta Del Este, no Uruguai, a apresentadora do SBT postou uma foto exibindo as iniciais dos filhos, dela e do marido em uma parte do avião. Na ocasião, ela não mostrou que se tratava de uma nova aquisição.

Agora, conforme informações divulgaldas pelo portal Leo Dias, foi confirmado que Virginia Fonseca comprou mais um avião. O modelo seria o Cessna Citation Sovereign, um jato executivo de médio porte, reconhecido pela sua combinação imbatível de conforto, desempenho e alcance. Saiba mais detalhes aqui!