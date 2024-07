Corpo de Thommy Schiavo foi encontrado no dia seguinte à queda, diz jornal

Ator do remake de Pantanal, Thommy Schiavo faleceu no último final de semana e jornal revela que a queda aconteceu no dia anterior

A morte do ator Thommy Schiavo, que interpretou o João Zoinho no remake da novela Pantanal, da Globo, chocou os brasileiros no último final de semana. Aos poucos, novos detalhes sobre a tragédia são revelados publicamente. Nesta terça-feira, 23, o Jornal O Globo revelou que o corpo do artista só foi encontrado no dia seguinte à queda.

De acordo com a publicação, ele caiu da varanda do segundo andar do prédio onde estava hospedado após voltar de um encontro com amigos e foi encontrado já sem vida no dia seguinte. Thommy caiu de uma altura de quadro metros e não resistiu aos ferimentos.

As câmeras de segurança do prédio mostraram quando Thommy estava na varanda do prédio e se deitou no chão. Logo depois, ele apareceu cambaleando enquanto tentava abrir uma porta. Ele não conseguiu abrir a porta, perdeu o equilíbrio e caiu no térreo.

Testemunhas contaram à polícia que o rapaz estava bebendo em uma loja de conveniência antes da queda. O corpo de Thommy não apresentava ferimentos externos. Agora, a polícia aguarda o resultado dos exames do IML (Instituto Médico Legal) para definir o que aconteceu.

Desabafo do pai de Thommy Schiavo

Pai do ator Thommy Schiavo, o senhor Horácio Ramos falou pela primeira vez sobre a morte do filho. O artista faleceu aos 39 anos no último sábado, 20, ao cair do segundo andar de um prédio. O velório dele aconteceu neste domingo, 21, e contou com a presença de amigos e familiares.

Em entrevista na TV Fronteira, o pai dele desabafou sobre o luto pela morte do filho. "É um momento de dor, dói que não tem como explicar. A gente se falava todos os dias, todo dia era ‘bom dia, boa tarde’, qualquer coisa ele ligava pra mim, qualquer coisa eu ligava pra ele. Pessoa querida mesmo, nossa, fantástico", disse ele.

O pai do ator comentou sobre o carinho que está recebendo neste momento. "O Tommy era uma pessoa fantástica, querido por todos. Acabei de receber uma mensagem do Murilo Benício, do [Juliano] Cazarré. O pessoal da Globo, está todo mundo em choque lá. Ele é uma pessoa muito querida lá na Globo mesmo. Ele foi pra lá e conquistou o pessoal, com aquele jeito simples dele, humilde. Querido por todos", afirmou.