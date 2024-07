Pai de Thommy Schiavo desabafa: ‘É um momento de dor’

Pai do ator Thommy Schiavo, que atuou em Pantanal, faz a primeira declaração pública após a morte repentina do ator

Pai do ator Thommy Schiavo, o senhor Horácio Ramos falou pela primeira vez sobre a morte do filho. O artista faleceu aos 39 anos no último sábado, 20, ao cair do segundo andar de um prédio. O velório dele aconteceu neste domingo, 21, e contou com a presença de amigos e familiares.

Em entrevista na TV Fronteira, o pai dele desabafou sobre o luto pela morte do filho. "É um momento de dor, dói que não tem como explicar. A gente se falava todos os dias, todo dia era ‘bom dia, boa tarde’, qualquer coisa ele ligava pra mim, qualquer coisa eu ligava pra ele. Pessoa querida mesmo, nossa, fantástico", disse ele.

O pai do ator comentou sobre o carinho que está recebendo neste momento. "O Tommy era uma pessoa fantástica, querido por todos. Acabei de receber uma mensagem do Murilo Benício, do [Juliano] Cazarré. O pessoal da Globo, está todo mundo em choque lá. Ele é uma pessoa muito querida lá na Globo mesmo. Ele foi pra lá e conquistou o pessoal, com aquele jeito simples dele, humilde. Querido por todos", afirmou.

Mensagem da irmã de Thommy Schiavo

Irmã do ator Thommy Schiavo, Thayná Schiavo comoveu ao escrever um recado nas redes sociais sobre a morte do irmão. Em um post no Instagram, ela lamentou a partida precoce do artista, que faleceu em decorrência de uma queda de um prédio em Cuiabá aos 39 anos.

"Quanta dor, quanta bordoada da vida em pouco tempo eu levei... Sem espaço de tempo, perdi você.

Parece que arrancaram meu coração com as mãos, sinto como se eu estivesse levando facadas dentro do meu peito! Quanta dor, meu amor, meu irmão. Eu sei que essa dor nunca vai passar, mas eu vou ter que aprender a conviver com ela. E eu sei que vai ter dias que eu vou chorar, outros vou ser forte, em outros vou me pegar escrevendo em suas fotos, mandando mensagem no seu whatsapp, no seu direct , tudo pra buscar meios de me confortar. Que Deus nos conforte, seguir sangrando, e jamais esquecer de você. Eu te amo além da vida, eu te amo além do amor", disse ela.

Então, a irmã dele mandou um recado para a sobrinha, filha de Thommy. "Lara, pedaço do meu amor na terra! A tia ama você. Meu eterno Thommy, luto pelo meu irmão. Eu juro, por mim mesma por Deus por meus pais, vou te amar... Eu juro, esse amor não acaba jamais. Vou te amar... É tanto querer, é tanta paixão, te amo do fundo do meu coração... Eu juro. Seguirei cantando, te amando, te lembrando, orando, e clamando a Deus pra me ajudar", finalizou.