Markelly Oliveira, do Kwai, confessa realização profissional com redes sociais: 'Meu propósito'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Markelly Oliveira analisa transformações na carreira e fala sobre sucesso nas redes sociais

Markelly Oliveira ganhou notoriedade do grande público com suas novelas no Kwai, onde logo se tornou referência na rede social de vídeos curtos e mini-novelas. Em bate-papo exclusivo à CARAS Brasil, a artista detalha sobre sua jornada profissional revela projetos futuros: "Meu propósito".

Antes do fenômeno nas redes sociais, Markelly Oliveira confessa que saiu da casa dos pais com apenas 11 anos de idade, onde foi em busca de oportunidades de emprego e trabalhou como empregada doméstica. Depois desse período se aventurou como modelo e até como dançarina do Domingão com Faustão, na Globo.

"Eu saí de casa com 11 anos de idade, foi a primeira vez que eu saí de casa. Eu vim para São Paulo para trabalhar como empregada doméstica [...] Eu nasci em uma roça, lá eu trabalhava com o que dava. Depois eu voltei para lá e morei em Passos, tentando minha vida de modelo, morei lá um ano, depois fui para Jundiaí na casa de uns parentes meus e depois eu fui para São Paulo. Fui batendo de porta em porta procurando quem é que iria me dar uma oportunidade", afirma.

Depois dessa jornada, Markelly Oliveira descobriu o mundo das redes sociais, onde começou a postar vídeos de novelas no Kwai, o sucesso foi tanto que ela confessa ter se encontrado profissionalmente com essa nova jornada.

"Quando surgiu a oportunidade foi como se eu tivesse encontrado o meu propósito. Eu sempre quis trabalhar com o público, com pessoas, sempre quis ter esse contato. Eu fui tentando tudo que envolvia público", declara.

"Quando eu comecei a fazer as novelas, que tudo começou a dar certo, falei: 'É isso'. Eu me senti completamente conectada com o que eu estava fazendo, escrevendo, atuando, dirigindo. Desde criança, eu sempre escrevi. Quando eu era criança e morava na roça, eu chorava muito e falava: 'Aqui não é lugar para mim, preciso sair daqui e encontrar qual o meu caminho'. Não sabia nem o que tinha lá fora, mas eu queria ir lá fora, porque sabia que ali não era o meu lugar. Hoje, é impressionante, porque é o que dá certo na minha vida", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MARKELLY OLIVEIRA NAS REDES SOCIAIS: