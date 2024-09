Como Ticiane Pinheiro se tornou um exemplo de maternidade?

Com sinceridade e realismo, Ticiane Pinheiro se tornou um exemplo para muitas mulheres sobre maternidade ao compartilhar registros com sua família

A festa de Rafaella Justus (15) foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, nos últimos dias. Além desse grande momento de celebrações, o público também pode ver um outro lado da apresentadora Ticiane Pinheiro (48), mãe da aniversariante. Ela é uma das comunicadoras mais respeitadas do país, mas mostrou que brilha também no seu papel de mãe, onde se tornou um exemplo de maternidade; confira.

Sempre muito próxima do seu público nas redes sociais, nos últimos dias, a apresentadora compartilhou registros das suas expectativas com a festa de 15 anos de Rafaella Justus. Ticiane Pinheiro se emocionou e mostrou seu lado família.

A comunicadora é mãe de Rafaella Justus, fruto do seu casamento com o empresário Roberto Justus (69) e também de Manuella Pinheiro Tralli (5), filha de Ticiane Pinheiro com o jornalista César Tralli (53).

O SEGREDO É O AMOR

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora abriu o coração ao falar sobre como conciliar carreira e maternidade. Ela reforçou que sempre teve como inspiração sua mãe, Helô Pinheiro (80).

"Eu comecei a trabalhar muito nova porque sempre tive em casa o espelho da minha mãe, ela sempre foi uma mulher batalhadora, proativa e eu me espelhei nela. Hoje, eu quero minhas filhas se espelhem em mim. Eu sou aquela mulher que acorda cedo, vai trabalhar, pega elas na escola", declarou.

Ticiane confessou qual é o seu segredo para conciliar carreira com a maternidade: "É fazer tudo com amor, eu tento também fazer um balanço, se um dia eu trabalho muito, no dia seguinte eu priorizo ficar mais com minha família. Eu tento sempre fazer esse equilíbrio, sabe? É assim, você precisa ficar equilibrando pratinhos, mas é assim, eu acho que a vida de toda mulher é assim".

Além de uma das maiores comunicadores do Brasil, Ticiane Pinheiro se mostrou um verdadeiro exemplo de maternidade, ela compartilha seus momentos ao lado das filhas nas redes sociais e mostra ao público seu lado mais humano mostrando toda sua rotina em família.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE TICIANE PINHEIRO: