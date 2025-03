BBB 25: Aline e Thamiris conversam após atrito: 'Vai me atingir'

Aline confessou para Thamiris que ficou bastante chateada após a carioca escolher Vinícius na dinâmica do Pegar ou Guardar

Thamiris decidiu chamar Aline para conversar nesta sexta-feira, 7. A policial militar ficou na bronca com a carioca após ela escolher Vinícius para a consequência do Pegar ou Guardar. Na dinâmica, o brother e Guilherme precisam morar do lado de fora da casa por tempo indeterminado.

Durante o papo, a baiana abriu o coração sobre como estava se sentindo em relação à nutricionista. "Eu já passei por algumas situações aqui que eu fiquei 'magoadinha', e isso ainda está acontecendo. [...] Se for uma pessoa que seja próxima, que eu tenha um carinho como você, isso vai me atingir de algum jeito", desabafou a sister.

Aline seguiu o papo ressaltando que não consegue ignorar o que está sentindo, e explicou que elas não estão se falando ou se olhando porque prefere esperar o momento para conversar: "Porque eu tenho o receio de falar coisas que possam machucar a pessoa", explicou.

Após ouvir a colega de confinamento, Aline afirmou que estava respeitando o tempo da policial militar. A baiana, então, afirmou que prefere respeitar o tempo dela e o da outra pessoa.

Aline revela se Thamiris é sua opção de voto

O papo seguiu, Aline e Thamiris falaram sobre escala de prioridades no jogo. A carioca explicou que no momento a policial militar e Vinícius não são opções de voto. "Naturalmente, a gente vai ter que ir respondendo às consequências das nossas atitudes", falou a baiana.

Em seguida, ela revelou que cogitou votar na nutricionista por ter ficado muito chateada. "Mas, eu já começo a pensar. Se for coerente e conveniente, por que não?", afirmou a policial militar, ressaltando que prefere "deixar que as situações cheguem para encarar".

Depois, Aline ainda contou como planeja agir na sequência do jogo em relação as duas, e confessou que não quer que Thamiris se sinta sozinha. "Você não está sozinha. Você tem pessoas que gostam muito de você, e eu não quero perder isso, não quero mesmo", completou.

💬 Thamiris explica para Aline o motivo de ter escolhido Vinícius e Guilherme para dormirem na área externa da casa, como consequência da Dinâmica do "Perde e Ganha".#BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/VuEouejXqo — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2025

Leia também:BBB 25: Vitória explica saída do Quarto Nordeste: 'Eu precisei fazer isso'