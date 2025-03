Saúde do filho de Virginia, Rafael Cardoso falido e premiação do Oscar marcam a semana

A semana foi marcada por notícias envolvendo saúde do filho de Virginia, premiação do Oscar e declarações de Rafael Cardoso sobre vícios; confira

A semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão: a premiação do Oscar 2025, a internação e alta médica do filho de Virginia Fonseca (25) e as declarações do ator Rafael Cardoso (39) sobre vícios e situação financeira, mas não para por aí! Veja tudo o que bombou nos últimos dias.

No último domingo, 2, o cinema brasileiro viveu um momento histórico com a vitória do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. A produção conquistou o mundo ao contar a história de Eunice Paiva, uma mulher que foi obrigada a se reinventar após seu marido, Rubens Paiva, ser levado por militares durante a ditadura e desaparecer.

JÁ NA OUTRA CATEGORIA

A atriz Fernanda Torres (59) não conquistou o estatueta do Oscar de Melhor Atriz em 2025. O prêmio ficou com a atriz Mikey Madison, do filme Anora. Com isso, a brasileira não conseguiu conquistar o prêmio que também já teve sua mãe, Fernanda Montenegro (95), como indicada em 1999.

Vale lembrar que Ainda Estou Aqui também concorria em Melhor Filme, mas também perdeu para o filme Anora.

O QUE ELE TEVE?

O filho da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe (26), o pequeno José Leonardo, de 5 meses, recebeu alta na manhã da última quarta-feira, 5. A notícia foi compartilhada pela influenciadora, que fez um relato sobre os dias que passou no hospital após o pequeno receber o diagnóstico de bronquiolite.

"Recebeu alta e toda honra e glória a Deus!!!!! Meu pai, eu não sei nem expressar meu sentimento agora, foi a primeira vez desde que virei mãe que tive que passar por isso, quando cheguei no hospital eu só queria chorar, morrer, me via em um beco sem saída e sem saber o que fazer, preocupada, tensa, as coisas fugiram do meu controle e eu ainda não sei lidar com isso (estou na terapia e se Deus quiser logo logo vou conseguir)", iniciou Virginia Fonseca.

SEM DINHEIRO

O ator Rafael Cardoso chocou ao abrir o coração em uma entrevista no programa Domingo Espetacular, da Record, para falar sobre a fase negativa que enfrentou. Ele admitiu que possui vícios em drogas e álcool e está em tratamento. Porém, está falido. O artista entregou problemas financeiros que o fizeram ter dívida com um hospital.

"Estou quebrado. Estou falido. Gastei todo o meu dinheiro em droga, besteira, em álcool, em erros de investimento", disse ele. Além disso, Cardoso comentou sobre estar sob o efeito de drogas e álcool quando foi violento com a ex.

" Eu estava sob efeito de droga, álcool. Por isso que eu digo que não compensa. Por muito tempo, eu minimizei o meu problema, minha adição. Eu não tinha ideia de como funcionava o meu cérebro. Eu nunca quis trabalhar isso direito. Eu usava, não uso mais. Cocaína, grandes quantidades", afirmou.

CUIDADOS COM A SAÚDE

Doente após curtir o Carnaval em blocos de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, a ex-BBBJuliette Freire (35) usou as redes sociais para atualizar seus fãs sobre seu estado de saúde. Na quinta-feira, 6, ela revelou que precisou ser hospitalizada.

