Lívia Andrade impressiona ao exibir corpo escultural com look de crochê

A apresentadora Lívia Andrade chamou a atenção dos seguidores ao surgir curtindo o dia em uma praia na Flórida, nos Estados Unidos

Lívia Andrade elevou a temperatura das redes sociais nesta sexta-feira, 7, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza durante sua viagem.

De folga das gravações do 'Domingão com Huck', da Globo, a apresentadora viajou para Flórida, nos Estados Unidos, e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado em uma praia. Para o momento de lazer, ela surgiu usando um biquíni branco de crochê e ostentou seu corpo sarado ao fazer várias poses.

"Sextou", escreveu Lívia na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Mas é gata, né?", disse uma seguidora. "Amei o biquíni", confessou outra. "O mar, o sol, a praia, o vento, todos eles estão encantados com tanta beleza em você", afirmou um fã. "Lindeza de barriga", comentou mais uma.

Vale lembrar que em setembro do ano passado, Lívia Andrade realizou uma lipoaspiração LAD diferenciada. A famosa contou em suas redes sociais que a intervenção feita para tirar gordura, agora, associada com outras tecnologias, deixa a pele mais tonificada e esticada. "Chegou a minha vez! Decidi com muita responsabilidade que iria, sim, fazer a minha LAD Avançada. Estou super feliz com a minha escolha e amando o resultado", disse ela.

Confira:

Lívia Andrade mostra momento inusitado com o namorado em viagem

No ano passado, a apresentadora Lívia Andrade postou fotos da viagem que fez com o namorado, o empresário Marcos Araújo, pelo Tenesse, nos EUA. Na ocasião, eles saíram para fazer compras e resolveram brincar com a situação.

Puxando o amado e cheia de sacolas, a loira do Domingão Com o Huck apareceu curtindo o momento com seu eleito com descontração. Lívia Andrade então questionou para os internautas quem eles seriam da relação: o que curte o passeio ou o que pede para ir embora. "Quem é você no rolê? O que pede pra sair? O que quer ficar? O que cai na rua? O que não pode ver uma lojinha?", brincou ela na legenda. Confira!

