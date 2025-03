Laura Cardoso reforça luta pelas mulheres: 'Respeito pelo que somos e representamos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Laura Cardoso celebra o Dia Internacional da Mulher e reflete sobre mudanças na sociedade

Laura Cardoso (97) já declarou em entrevistas ser feminista desde criança. Ícone da teledramaturgia brasileira, a atriz é pioneira na luta pela igualdade de direitos e pelo respeito às mulheres. Na véspera deste sábado, 8 de março, dia criado para celebrar a força feminina, refletir sobre o dever da sociedade e reforçar posicionamentos, a atriz conversa com a CARAS Brasil sobre o cenário atual.

"Finalmente, as mulheres estão sendo valorizadas e reconhecidas", conta ela, que ainda aponta que é preciso mudar muita coisa para a igualdade de diretos ficar completa. "Gostaria de ver mais respeito pela mulher. Respeito pelo que somos, pelo que representamos e por tudo que batalhamos diariamente", revela.

Como mulher e cidadã brasileira, a artista não se limita a mandar uma mensagem para todas as mulheres neste dia significativo e necessário na luta feminina. "Nunca percam a esperança de realizar seus sonhos."

Dona de personagens marcantes e dezenas de novelas, a veterana reconhece ser inspiração para a nova geração de atrizes. "Sinto orgulho. Orgulho de ser uma inspiração para as mulheres e para as novas gerações. Ter batalhado pelo nosso espaço nesse meio e aberto portas para tantas outras me faz feliz", conta.

A atriz reforça sua contribuição não só para o cenário artístico, como também para a sociedade geral. "Fico muito feliz por poder ajudar as mulheres, especialmente as mais velhas, a não perderem o gosto pela vida", se emociona.

"O trabalho realizou meus sonhos, me fortaleceu, me fez batalhadora e me tornou a mulher que sou hoje. Sempre senti uma vocação natural para a arte. Assisti muito cinema e teatro, e isso sempre me encantou. Meu pai também foi uma grande inspiração para mim. Ele amava a arte", finaliza.

VEJA PUBLICAÇÃO DE LAURA CARDOSO: