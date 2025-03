Preta Gil surge em momento carinhoso ao lado da família: 'Coladinha'

A apresentadora Bela Gil, irmã de Preta Gil, compartilhou uma sequência de fotos especiais em família em Salvador, na Bahia

Após curtir o Carnaval 2025 diretamente de Salvador, na Bahia, Preta Gil está descansando ao lado de ótimas companhias. Na tarde desta sexta-feira, 7, Bela Gil, irmã da cantora, usou as redes sociais para compartilhar alguns registros de momentos especiais em família.

Na foto compartilhada, Preta foi clicada em um momento de carinho com Bela, que não poupou beijos e abraços na cantora. Além da imagem fofíssima das irmãs, a apresentadora também dividiu com o público um registro de suas sobrinhas-netas e do pai, o cantor Gilberto Gil.

"Bahia rima com amor. Como é bom estar coladinha na minha irmã Pretinha, paparicar minhas sobrinhas netas Sol de Maria e Aurora e ouvir os melhores ensinamentos do meu papai. Ô sorte!", escreveu Bela Gil na legenda da postagem, revelando que a responsável por fotografar os momentos foi a mãe, Flora Gil.

Vale lembrar que Preta Gil recebeu liberação médica para marcar presença no Carnaval 2025. A artista, que passou quase dois meses internada em um hospital após realizar uma cirurgia delicada em 2024, está se preparando para retomar o tratamento contra o câncer nos Estados Unidos.

"Estar aqui foi uma luta muito grande. Lutei muito para estar aqui e fiquei muito feliz quando meus médicos liberaram. Isso aqui é cura para mim. Eu estou no meio do tratamento e ainda tenho uma boa estrada. Vou para os Estados Unidos fazer quimioterapia e estou com a mesma esperança e fé. Não tenho outra opção a não ser lutar, lutar e lutar", declarou a famosa ao SBT Folia.

Preta Gil explica decisão de mostrar cicatriz no carnaval

A cantora Preta Gil marcou presença no camarote Expresso 2222, de sua família, no carnaval de Salvador durante a madrugada do último domingo, 2. No evento, ela atraiu os olhares para sua cicatriz no abdômen, que é resultado da longa cirurgia que realizou em dezembro para remover seis tumores.

Nos bastidores, ela contou como foi a escolha do look que destacou a cicatriz. "Eu tenho uma grande amiga minha que é estilista e dona de uma marca de biquíni, e ela fez um biquíni maior e uma saída de praia, uma saia pra eu usar na praia. Eu olhei e falei: ‘Não, vou usar no camarote, porque é bonito, né?’. Acho que sensualizei, botei pra jogo, mas é isso aí, tô viva!", disse ela ao site Alô Alô Bahia.

