BBB 25: Maike expõe estratégia para o paredão: 'Colocar direto'

Em conversa com João Gabriel, Maike revelou sua estratégia para livrar os aliados e colocar seus rivais no paredão do BBB 25

Maike conversou com João Gabriel na área externa da casa do BBB 25 e expôs para o aliado suas estratégias para a formação do próximo paredão. O brother, vale lembrar, foi o último a deixar a prova do líder de resistência, após quase dez horas.

O paulista decidiu indicar Vinícius, assim, seu grupo pode votar em Aline. "Colocar o Vinícius direto, porque ele me colocou direto no Paredão. E aí vocês vão na Aline, aí ela vai ser a mais votada da casa", disse ele, que acredita que a baiana pode receber votos de Gracyanne Barbosa e Thamiris.

Em seguida, eles pensaram na possibilidade da policial militar usar o contragolpe em João Gabriel. O líder, então, ressaltou que se Daniele Hypolito foi a mais votada, a ginasta também pode contragolpear um dos gêmeos.

"Isso que eu fiquei pensando, como eu vou salvar todo mundo? Não dá. Se eu indicar a Aline, os votos vão todos para a Renata. Você não vai receber voto, mas você pode ser puxado", disse o representante comercial. Os participantes ainda não sabem, mas o mais votado terá, sim, um contragolpe.

Mais cedo, Maike contou para seus aliados quais brothers pretende colocar na Mira do líder. "Se forem cinco... Aline e Vini, Dani e Diego... Eu ia colocar Vitória, mas eu não vou colocar porque ela que me deixou na prova e ela sabe que fez isso", explicou.

Brothers levam susto com bronca da produção

Nesta sexta-feira, 7, na área externa da casa do BBB 25, Maike conversou com João Pedro e João Gabriel e sugeriu que eles tirassem par ou ímpar para decidir qual dos dois iriam para o VIP. O representante comercial venceu a prova do líder de resistência.

A sugestão aconteceu após o brother contar para os aliados que pretende levar dona Vilma, e dependendo da quantidade de pulseiras, não conseguiria colocar os dois. "Eu acho que esta semana ainda são quatro pulseiras. Na próxima, eu acho que serão três pulseiras", analisou Maike, que em seguida fez o pedido. "Já tirem ímpar ou par aí."

O papo seguiu, mas a ideia não agradou a produção do reality show, que em seguida deu uma bronca nos três participantes. "Senhores, aqui não é lugar de par ou ímpar", avisou a produção. "Desculpa", disse Maike, e completou: "Que susto, mano", disparou. Confira a conversa completa!

Leia também:BBB 25: Maike agradece Vitória Strada após prova do líder: 'Tenho que ser grato'