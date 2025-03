Como é o trabalho da irmã de Bruna Biancardi? Ela explica os detalhes

Cunhada de Neymar Jr e irmã de Bruna Biancardi, Bianca Biancardi revela como é o seu trabalho ao lado da irmã no dia a dia

Cunhada de Neymar Jr e irmã de Bruna Biancardi, Bianca Biancardi trabalha para sua família. Nas redes sociais, ela contou que é o braço direito de sua irmã e que faz tudo para ajudá-la na rotina do dia a dia. Inclusive, ela explicou os detalhes de sua função como assistente pessoal da irmã.

Bianca disse que aluga casas para a irmã, compra carros, faz as compras no mercado e na farmácia. "Como não é uma profissão convencional, acho que as pessoas têm curiosidade de saber como é trabalhar com influenciadores e o que tem por trás. Eu costumo dividir o meu trabalho em duas frentes, digamos assim. Uma que é de assistente pessoal e a outra é do financeiro da empresa. Então, eu faço essas duas coisas, que são bem diferentes", afirmou.

Inclusive, ela também paga as contas para a irmã. "Mas basicamente essa parte de assistente pessoal é literalmente você ser assistente, né? Então, é fazer de tudo para facilitar a vida ali do outro, que no caso é a Bruna. Então, por exemplo, tudo que envolve burocracia, eu resolvo para ela. Então, ter que contratar funcionários, pagar o convênio e tudo o que envolve contas e gestão da casa. Uma internet, funcionários… Vou atrás de um funcionário que precisa contratar, faço entrevistas, defino os salários e faço os pagamentos. Eu agendo exames e muitas vezes faço o mercado da casa dela e a farmácia. Então, assim, tudo o que a pessoa precisa. 'Ah, eu preciso comprar um carro', então vou atrás do carro, vou fazer o seguro do carro. 'Vou alugar uma casa', então vou atrás do corretor, visitar as casas e vou passando para ela, pedindo para o advogado elaborar contrato", finalizou.

A irmã de Neymar com Bruna Biancardi

Irmã de Neymar Jr, a influenciadora digital Rafaella Santos agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 28, ao compartilhar uma foto inédita da cunhada, Bruna Biancardi, com Mavie, de 1 ano. A imagem pegou os fãs de surpresa por causa dos rumores de que existiria um atrito entre elas, que não seriam muito próximas. Porém, ela acabou com os rumores ao exaltar a cunhada e a sobrinha.

Nesta sexta, Bruna e Neymar reuniram os amigos na mansão em Santos, litoral de São Paulo, para uma festa de carnaval infantil. Rafaella foi uma das convidadas do evento e fotografou a sobrinha em momentos fofos e também no colo da mãe, Bruna.

Na foto, Bruna apareceu com Mavie dormindo em seu colo. Na legenda, Rafaella elogiou as duas e também citou Mel, que é a bebê que está na barriga da cunhada. “Três princesas!”, escreveu.