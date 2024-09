Drauzio Varella e Regina Braga trocam beijos em rara aparição em público

Casados há 40 anos, Drauzio Varella e Regina Braga fazem rara aparição e trocam beijos em público em livraria no Rio de Janeiro

Na noite da última quarta-feira, 18, o médico e escritor Drauzio Varella e a atriz Regina Braga protagonizaram um momento romântico em uma livraria na zona sul do Rio de Janeiro. Em uma raríssima aparição, o casal prestigiou um círculo de leitura de poesia e chamou a atenção ao demonstrar carinho em público.

Discreta sobre sua vida pessoal, Regina foi quem participou da leitura de poesia na livraria. Inclusive, a artista subiu ao palco e foi aplaudida pelo marido após declamar um poema. Durante a rara aparição, o casal demonstrou carinho e cumplicidade, trocando um beijinho sem se importar com a presença do público e dos fotógrafos.

Em seguida, Regina e Drauzio posaram juntos para fotos. Vale lembrar que os dois estão casados há cerca de 40 anos. Em entrevista à revista Trip em 2013, Drauzio contou que o casal se conheceu em uma aula de teatro que ele decidiu fazer após se separar de sua primeira esposa, com quem teve duas filhas, Mariana e Letícia Varella.

Durante a aula, Regina era a professora e ele era o aluno. Quando terminaram as aulas dela, ele a chamou para um lanche. Rapidamente, um se interessou pelo outro e o romance teve início: “Teve um dia numa aula… Era uma roda, lá no MAM. Eu dando a aula, falando. De repente, eu comecei a ver que nós dois estávamos conversando”, ela contou.

“Todo mundo assistindo. Sabe? No meio da aula! Foi uma bandeira. Nós de repente tínhamos um interesse tão grande um pelo outro, interesse em geral, de tudo. Eu queria ouvir o que ele tinha a dizer, ele queria me ouvir. Então isso ficou muito forte durante o curso. Mas a gente só namorou depois que acabou o curso”, disse Regina no programa de Ronnie Von.

Drauzio Varella descreve últimos dias de vida de Jô Soares:

Drauzio Varella se tornou amigo de Jô Soares (1938-2022) e esteve com ele nos seus últimos momentos de vida em um leito de hospital. Os dois se aproximaram na década de 1980, quando o profissional da saúde tratou um câncer de pele do apresentador. Na série Um Beijo do Gordo, no Globoplay, o médico relembrou os últimos dias do apresentador.