Ticiane Pinheiro relembra foto do 1º dia de aula de Rafaella Justus

Ticiane Pinheiro relembra clique de quando Rafaella Justus tinha apenas três anos e estava indo pela primeira vez na escola que estuda até hoje

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao relembrar uma foto de quando sua filha com Roberto Justus, Rafaella Justus, que acabou de completar 15 anos, tinha apenas três anos e estava indo pela primeira vez na escola que estuda até hoje.

Em sua rede social, a esposa de Cesar Tralli compartilhou o registro do passado e deixou os internautas babando com tanta fofura. Usando um conjunto rosa e uma mochila nas costas, a herdeira da loira com o empresário deu um show de charme.

"Rafa no primeiro dia de aula no colégio que ela estuda até hoje! Fofa! Ela tinha 3 anos", contou a famosa ao exibir a lembrança especial.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro falou sobre a preparação que a filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos, fez para entrar no colégio da irmã. A jornalista comentou que Rafaella Justus também precisou estudar inglês para ser aceita na instituição americana.

Já crescida, a primogênita da loira sempre impressiona com seu estilo na rede social e recentemente chamou a atenção ao surgir com uma mini bolsa com preço de carro para um passeio em um shopping.

Ana Paula Siebert revela que não apoia que Rafaella Justus estude fora

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, compartilhou um momento íntimo com Rafaella Justus em sua rede social. Nesta quarta-feira, 18, ela recebeu a jovem para um jantar em família em seu apartamento e depois de comerem foram fofocar em seu closet.

Durante o momento descontraído, bem de amigas, a mãe de Vicky Justus, de 4 anos, revelou que é muito próxima da enteada e que, por isso, até torce para ela continuar no Brasil e não vá para fora estudar. Saiba mais aqui.