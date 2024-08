Antes de Fiuk, Cleo também desabafou sobre relação com Fábio Jr: ‘Foi ausente’

Antes de Fiuk desabafar sobre a ausência do pai, Cleo também revelou a verdade sobre seu relacionamento com Fábio Jr; relembre!

No último domingo, 11, Fiuk surpreendeu ao abrir o coração e desabafar sobre seu relacionamento com o pai, Fábio Jr. Após a repercussão da declaração do cantor, que lamentou o distanciamento do genitor, internautas relembraram que outra filha do artista, Cleo Pires, também revelou ter enfrentado o mesmo desafio no passado.

Durante sua participação no programa 'Luana É De Lua', de Luana Piovani, no ano passado, Cleo, que é fruto de um antigo relacionamento de Fábio Jr e Gloria Pires, abriu o coração sobre sua relação com o pai. Apesar de serem próximos atualmente, a cantora revelou que enfrentou dificuldades no passado e compartilhou o motivo com sinceridade.

"Quando eu entendi que o meu pai tinha sido péssimo para minha mãe, e eram outros tempos, eu peguei pavor dele. Isso pode acontecer também”, Cleo relembrou detalhes da relação conturbada entre seus pais, que enfrentaram um divórcio conturbado. Em pouco tempo, a fala da artista gerou repercussão e ela veio a público novamente explicar sua declaração.

“Falei que meu pai Fábio foi péssimo para minha mãe e foi ausente da minha vida. Isso é verdade, gente, e não tem que ser um problema falar isso. Essa é a minha experiência, a minha vida. Não posso mentir sobre a minha vida. Existe um tabu que a família tem que ser perfeita. E a minha família não é perfeita, ela é como a de todo mundo”, disse.

Cleo também ressaltou que, apesar das dificuldades na convivência com o pai no passado, atualmente eles são extremamente próximos e vivem em harmonia: “O meu pai é um cara que eu amo muito. A gente teve uma relação muito difícil por causa de todas essas coisas que eu falei no programa e a gente se resolveu. Hoje em dia, a gente tem uma relação muito amorosa, de muito respeito.”, disse a famosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fábio Jr (@fabiojroficial)

Vale lembrar que no texto publicado pelo irmão, Fiuk se queixava da ausência do pai na vida dele e desabafou sobre a falta de carinho: "Feliz Dia dos Pais pra você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe”, o cantor desabafou sobre sua relação com o pai.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por fiuk (@fiuk)

O que aconteceu com Fiuk?

Após uma declaração polêmica no Dia dos Pais, Fiuk abriu o coração e revelou que está se preparando para falar sobre sua relação com Fábio Jr. Nas redes sociais, o cantor disse estar 'criando coragem' para compartilhar detalhes sobre as dificuldades que enfrentou e deu a entender que essas questões envolvem o relacionamento com o pai.