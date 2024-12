Claudia Abreu e outros famosos lamentam 32 anos da morte de Daniella Perez: 'Dani inesquecível'

Gloria Perez relembra o aniversário de morte da filha, Daniella Perez, assassinada no dia 28 de dezembro de 1992, e recebe o apoio de famosos como Claudia Abreu

O dia 28 de dezembro marcou profundamente a autora e roteirista Gloria Perez (76). Neste sábado, 28, ela usou as redes sociais para lamentar os 32 anos da morte de sua filha, a atriz Daniella Perez, que foi brutalmente assassinada pelo também ator Guilherme de Pádua (1969-2022), e sua ex-esposa, Paula Thomaz (48), no ano de 1992. “28/12/92. Não, o tempo não ameniza nada”, desabafa a autora na legenda da publicação feita no Instagram, junto a uma sequência de fotos de Dani. A publicação recebeu uma enxurrada de comentários de famosos que se solidarizaram com a dor da novelista.

Entre as celebridades, estão grandes nomes da teledramaturgia como Claudia Abreu (54), Elizabeth Savala (70) e Carolina Dieckmann (46). “Dani inesquecível”, escreveu Abreu. “Todo o carinho a você, querida", desejou Savala. "Um beijo carinhoso em você, Gloritcha!", diz Dieckmann. E não para por aí. "Todo o meu amor pra você, Glória", Paula Burlamaqui (57). "Muitas saudades da Dani, mas ela está com o Senhor", Sarah Sheeva (51). "É verdade @gloriafperez, não AMENIZA NADA!", reforça Narjara Turetta (58). "Muita luz! Segue sempre com você!", fala Juliana Paiva (31). "Todo o amor do mundo para você. Essa dor é impossível de curar", ressalta Thaís Pacholek.

Outro comentário chama bastante atenção entre tantos outros afetuosos: o de Ana Carolina Oliveira (40), mãe da menina Isabella Nardoni, assassinada pelo pai e madrasta em 2008 aos cinco anos de idade. O caso chocou o País na época e ainda é muito lembrado hoje. "Que Deus conforte sempre seu coração! Independente do tempo, Deus não nos desampara nunca!", desabafa.

FÃS RELEMBRAM O CASO

Fãs de Gloria Perez também fizeram questão de se manifestar e até relembraram momentos da época. "Gloria, eu tinha 7 anos e lembro do jornal com a notícia. Como criança, não entendia o porquê de tudo isso e muita coisa foi escondida pela mídia. Esse ano assisti o documentário e dói acompanhar os relatos. Receba meu abraço. Te desejo força e conforto. Que Deus abençoe você, Raul e toda família com essa saudade", relata a nutricionista Andrea Oliveira.

"Eu me lembro que acordei com a notícia da morte dela (...) Não acreditei (...) Chorei por dias", confessa Suzane Santana Portugal. "Gostava muito da Daniela, gostava da Yasmin, era fã da sua filha e sofri muito na época. Uma grande atriz, uma inspiração", conta Denize Rodrigues.

"Dia duro de encarar, o elenco da novela chocado com o acontecido e o fãs desesperados com a triste notícia. Nunca mais fomos os mesmos. Foi tão duro de ouvir: 'Na vida real, Daniella se despede, mas na novela, Yasmin ficará um pouco mais De Corpo & Alma". Nunca esqueci e nunca vou esquecer essas palavras ditas por Ilze Scamparini, no Jornal Nacional, (...) Força, Gloria Perez, nesse dia de dor e rezemos pra que a Daniella esteja descansando nos braços de DEUS", comenta Wellington Solar.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Ainda recentemente, Gloria Perez se emocionou ao receber um presente especial de Hidreley Diao, famoso na internet por conta de suas montagens com Photoshop e inteligência artificial (IA). O artista usou seus conhecimentos para criar uma espécie de 'reencontro' entre a novelista e a filha, Daniella Perez.

Gloria Perez abraça Daniella Perez em vídeo feito por inteligência artificial - Foto: Reprodução/Instagram

