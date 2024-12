Cristiana Oliveira relembra morte trágica de Daniella Perez: 'Muito difícil'

A atriz Cristiana Oliveira relatou o clima de tristeza nos bastidores da novela 'De Corpo e Alma' após a morte de Daniella Perez, em 1992

A atriz Cristiana Oliveira abriu o coração ao relembrar um dos momentos mais marcantes em sua vida: a partida precoce da amiga Daniella Perez, em 1992. Em entrevista ao 'Splash UOL', a artista descreveu o clima de tristeza nos bastidores da novela 'De Corpo e Alma' após a morte da jovem.

Filha da autora Gloria Perez, Daniella interpretava Yasmin na trama da TV Globo - irmã da personagem de Cristiana. Em 28 de dezembro de 1992, a atriz teve sua vida interrompida por Guilherme de Pádua, seu colega de elenco à época, e Paula Thomaz, esposa do ator.

"A gente, às vezes, eu, Stênio [Garcia], Marilu Bueno, a gente se olhava e começava a chorar. Nossa. Foi muito difícil, e é até hoje, né? Até hoje, quando eu vejo, tem muito fã clube, muita coisa que relembra ela", recordou Cristiana Oliveira. Em seguida, ela contou que, junto com Fábio Assunção, levou Gloria Perez até o local onde estava o corpo de Daniella.

"Fui eu e o Fábio Assunção - que era meu namorado naquela época, a gente morava junto - eu e ele, fomos nós dois que levamos a Glória para o lugar onde estava o corpo. Foi inacreditável. Tudo foi muito trágico, a história toda, tudo que aconteceu, como foi. E é um negócio que até hoje eu olho para trás e falo ‘gente, foi a primeira vez que eu perdi alguém na minha vida, a primeira pessoa próxima na vida'", declarou.

O assassinato da jovem atriz foi retratado recentemente no documentário 'Pacto Brutal: o assassinato de Daniella Perez', da HBO Max. A obra conta com depoimentos emocionantes da mãe, Gloria; Raul Gazolla, marido de Daniella à época do crime; além de familiares e amigos próximos.

Gloria Perez 'abraça' Daniella em vídeo feito por inteligência artificial

Em agosto deste ano, mês em que Daniella Perez completaria 54 anos, Gloria Perez foi surpreendida com um presente bastante especial de Hidreley Diao, famoso na internet por conta de suas montagens com Photoshop e inteligência artificial (IA).

O artista usou seus conhecimentos para criar uma espécie de 'reencontro' entre a novelista e a filha, assassinada em dezembro de 1992. Ele utilizou a ferramenta de IA em um vídeo onde Gloria consegue abraçar Daniella; confira detalhes!

