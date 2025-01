Christina Rocha agita a web ao postar foto na Globo: 'Merece muito'

A apresentadora Christina Rocha movimentou as redes sociais ao mostrar que estava na Globo para participar de um programa

Christina Rocha agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto nos Estúdios Globo. Nesta quinta-feira, 9, a Globo começou a divulgar as duplas que vão participar do BBB 25, que estreia na próxima segunda-feira, 9, e ela foi convidada para participar de uma live no Gshow para falar sobre a nova edição.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora posou toda elegante e sorridente na emissora e convidou os fãs para assistir a atração. "Já já estarei onde??? Na live do #bigday e você não pode perder, hein?! Assistam pelo Gshow ou pela Globoplay", escreveu ela.

Os internautas vibraram com a participação da apresentadora na Globo. "Fala que é ela. Maravilhosa!", disse uma seguidora. "Sucesso, Chris! A Globo é seu lugar! Brilhe!", escreveu outro. "Maravilhosa, merece muito esse sucesso. Talento tem de sobra pra dar e vender. Arrasa linda, você é babado", afirmou um fã.

Vale lembrar que Christina Rocha apareceu na Globo durante a divulgação da nova chamada do BBB 25. Na chamada, Beatriz Reis, participante do BBB 24, mostrou alguns personagens de novelas famosas como possíveis brothers e sisters. "Tão sabendo, né? Esse ano os brothers não entram sozinhos na casa. BBB 25 em dose dupla! São familiares, amigos, namorados... Aquelas relações lindas que a gente ama tanto ver. Eu não sei se vai ser tão linda assim lá dentro!", disse a ex-sister. Depois da brincadeira, a mediadora de barracos do icônico Casos de Família surgiu prometendo que vai acompanhar todos os acontecimentos.

Confira:

Christina Rocha renova o bronzeado em praia no RJ

A apresentadora Christina Rocha aproveitou a tarde ensolarada desta última sexta-feira, 3, para renovar o bronzeado na praia. A beldade apareceu com biquíni preto fininho enquanto curtia um momento ao lado dos seus amigos na praia do Leblon, Rio de Janeiro. Ela foi fotografada pelos paparazzi enquanto usava um chapéu e óculos escuros e estava sentada em uma cadeira de praia admirando a paisagem. Veja as fotos!

