Christina Rocha renova o bronzeado em praia no RJ

Depois de aparecer no comercial do BBB 25, Christina Rocha é flagrada em dia na praia do Leblon, no Rio de Janeiro, na primeira semana de 2025

A apresentadora Christina Rocha aproveitou a tarde ensolarada desta sexta-feira, 3, para renovar o bronzeado na praia. A beldade apareceu com biquíni preto fininho enquanto curtia um momento ao lado dos seus amigos na praia do Leblon, Rio de Janeiro.

A estrela foi fotografada pelos paparazzi enquanto usava um chapéu e óculos escuros e estava sentada em uma cadeira de praia admirando a paisagem.

Vale lembrar que Christina está longe da TV desde que saiu do SBT. Porém, ela fez uma participação especial no comercial do BBB 25 nesta semana. Ela foi convidada pela Globo para fazer uma participação em uma das chamadas do reality show e encantou os internautas.

Christina Rocha falou sobre saída do SBT

A apresentadora Christina Rocha deixou o SBT em junho de 2024 após anos na emissora de Silvio Santos comandando o programa Casos de Família. Ao anunciar seu desligamento, ela já havia revelado que não estava muito contente com sua posição ao ser colocada no Tá Na Hora e novamente fez revelações sobre seu desligamento ao participar da atração de Cátia Fonseca na Band.

Ao conversar com a apresentadora, Christina Rocha deixou escapar que não se sentiu mais valorizada no SBT, mas que não guardava mágoas. É bom lembrar que ao deixar a emissora do dono do baú, ela comentou que não estava feliz com o formato da atração que estava comandando ao lado de Marcão do Povo.

"Mágoa não, eu fiquei... acho que não fui valorizada no momento que eu tinha quer ser, você deixa de fazer uma coisa que foi avisado, que não te pertence, estreei o SBT, fiz tudo que vocês possam imaginar, com 40 e poucos anos de carreira, fazer uma coisa que não tá me acrescentando nada e que foi avisado antes de estrear. Eu, sinceramente, esperava até que chegasse, Chrtistina vamos dar um tempo, vamos di... seu", tentou falar sem expor o que aconteceu.

A loira tentou contar mais do ocorrido e disse que a diretora do SBT, Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, não teve nada a ver com o acontecimento: "Mas foi uma decisão, que eu tenho certeza que não partiu da Daniela, não magoou... você dá duas semanas, a diferença de tratamento que você vê, certas coisas, não é questão de mágoa, gente, não é, é o respeito profissional, que a pessoa tem que ter com a outra".

