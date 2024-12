César Tralli anuncia afastamento do jornal: 'Chegou minha hora'

Com fotos de visita da filha na Globo, César Tralli anuncia pausa no trabalho e fala sobre passar tempo com a família; veja

O apresentador César Tralli anunciou em sua rede social nesta sexta-feira, 27, que está saindo de férias. Com fotos do dia que recebeu a visita da filha, Manuella Tralli, de 5 anos, na redação por ser seu aniversário, o jornalista contou que estará afastado do Jornal Hoje nos próximos dias.

O esposo de Ticiane Pinheiro então contou que chegou sua hora de curtir a família e se desligar um pouco da rotina intensa do trabalho. O comunicador ainda comentou sobre estar com saudades da enteada, Rafaella Justus, que está viajando com a família do pai.

"Papai entrando no modo OFF. Chegou minha hora de dar uma pausa… De curtir minhas filhas, minha mulher. Logo, logo felizmente encontrarei a Rafa também. Quero cuidar delas, cuidar de mim. Energia boa pra começar 2025 com todo amor que me acompanha em tudo que faço. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe muito hoje e neste novo ano que está começando…", agradeceu e avisou os telespectadores sobre sua ausência.

Ainda nos últimos dias, durante o Natal em seu apartamento, César Tralli ficou surpreso ao ver a decepção da filha ao ver que o Papai Noel comprou o presente errado. Na verdade, o mal entendido aconteceu após Ticiane Pinheiro entender errado o pedido feito pela herdeira na carta.

A apresentadora Ticiane Pinheiro divertiu com a entrega de presentes do Natal realizado em seu apartamento no último dia 25. Em sua rede social, a jornalista postou um vídeo tendo uma crise de riso no chão e contou o que aconteceu: ela comprou o presente errado para a filha.

Após o mal entendido, no qual ela deu um carrinho de controle remoto para o Papai Noel entregar para sua herdeira com César Tralli, a pequena Manuella Tralli, de 5 anos, a loira mostrou o objeto que a menina recebeu e qual foi o que ela idealizou. Veja qual foi o presente errado aqui!