Nas redes sociais, o cantor Cesar Menotti, da dupla com Fabiano, mostrou imagens do acidente envolvendo o seu ônibus e agradeceu

Cesar Menotti, que faz dupla com Fabiano, usou as redes sociais na noite deste sábado, 3, para falar sobre o acidente que ele e sua equipe sofreram mais cedo. O ônibus que eles estavam colidiu com outras duas carretas em uma ponte entre os municípios de São José do Goiabal e Rio Casca, em Minas Gerais.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor postou um vídeo mostrando os detalhes do acidente e se mostrou grato pelo livramento que todos os envolvidos tiveram. "Na hora que consegui sair desse ônibus, olhei a minha volta e tive convicção de que ali estava a poderosa mão do Senhor", afirmou o artista.

"Mais um livramento onde a mão poderosa do Senhor não permitiu que nenhuma vida fosse ceifada. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Obrigado, Pai. Trate o coração de cada um que se envolveu nesse acidente, em especial a motorista da carreta, que o Senhor possa visitá-la no leito que ela se encontra e derramar cura sobre sua vida. Em Nome de Jesus, amém", pediu ele.

Cesar também acrescentou um versículo bíblico. "'Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo'. Salmos 91:4."

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Menotti (@cesarmenotti)

