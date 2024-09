Cesar Filho abre o jogo sobre amizade com Ticiane Pinheiro e Roberto Justus

A festa de Rafaella Justus aconteceu na sexta-feira, 30, e contou com a presença de Cesar Filho e sua esposa, Elaine Mickely, entre os convidados

A festa de Rafaella Justus aconteceu na última sexta-feira, 30, em um hotel de luxo em São Paulo e contou com Cesar Filho e sua esposa Elaine Mickely entre os convidados. Na ocasião, o apresentador conversou com o portal LeoDias e falou sobre a relação de amizade que tem com Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.

“Trabalhei muito com a Tici também, tem uma história longa de jornada trabalhando juntos, de não estarmos na mesma emissora, mas sempre na amizade, aqui, onde quer que a gente esteja. O Roberto sempre teve uma generosidade muito grande com a gente, seja na vida pessoal, profissional. Já assistimos muitos jogos do São Paulo juntos e já viajamos juntos, temos uma amizade muito boa e com a Ticiane trabalhamos durante 9 anos no Hoje Em Dia, foi uma amizade que ficou mais sólida ao longo do tempo”, disse ele.

Já Elaine revelou que, ao completar 15 anos, a filha do casal, Luma, escolheu fazer uma viagem de 15 dias em vez de uma festa. Agora com 24 anos, a jovem curtiu a Disney e as praias dos Estados Unidos acompanhada pela mãe e por cinco amigas.

A festa de Rafaella Justus aconteceu na sexta-feira, 30, em um hotel em São Paulo. A planejadora de eventos dos famosos, Andrea Guimarães, foi a responsável por todos os detalhes. O bolo e os doces ficaram por conta da confeiteira Mariana Junqueira. Os shows escolhidos foram o de Pedro Sampaio e MC Kevinho.

Como de tradição da festa de debutante, a aniversariante escolheu 15 meninas mais próximas para acompanhá-la mais de perto no grande dia. Além delas terem tido uma produção especial no salão de beleza da irmã de Rafaella, a empresária Luiza Justus, as garotas de vestido verde ganharam um mimo da anfitriã: um perfume de grife de 50 ml.