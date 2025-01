Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis esbanjam romantismo em dia de praia

A atriz Fernanda Vasconcellos dividiu fotos românticas com o marido, o também ator Cássio Reis, registradas durante passeio do casal

A atriz Fernanda Vasconcellos usou as redes sociais para compartilhar com o público algumas fotos de seu fim de semana especial ao lado do marido, o também ator e apresentador Cássio Reis. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista dividiu registros do casal aproveitando um dia de praia.

Esbanjando romantismo, os dois posaram juntinhos para a câmera e não pouparam sorrisos. Em meio a sequência de cliques, Fernanda fotografou o companheiro a beijando em um momento carinhoso. "Amar", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Encantados com as fotos do casal, diversos admiradores de Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis deixaram mensagens carinhosas nos comentários para os dois. "Pra mim é o casal mais lindo entre todos!", declarou uma internauta. "Amo e sou mega fã dos dois", disse outra. "Que lindos! Super combinam" falou uma terceira.

Recentemente, o artista compartilhou em suas redes sociais um clique especial ao lado de Fernanda. Pais do pequeno Romeo, de 2 anos, o casal ganhou um 'vale night' e posaram juntos em um restaurante.

Ao publicar a imagem no feed do Instagram, Cássio Reis se declarou para a amada. "De ontem, hoje e sempre… te amo, Fernanda Vasconcellos", escreveu o famoso na legenda da postagem. Vale lembrar que, além de Romeo, o ator também é pai de Noah Reis, de 17 anos, fruto da antiga relação com a atriz Danielle Winits.

Por que Fernanda Vasconcellos saiu da Globo?

A atriz Fernanda Vasconcellos abriu o coração ao falar sobre sua saída da TV Globo. A artista, que foi destaque em novelas de sucesso da emissora, contou que sua maior motivação para deixar o canal foi a vontade de experimentar personagens novos.

Em entrevista ao site 'Splash', do UOL, Fernanda explicou que decidiu se reinventar após interpretar uma série de 'mocinhas' nos folhetins da Globo; confira detalhes!

