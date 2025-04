Grazi Massafera arrasa em fotos em meio à natureza: 'Privilégio'

Em suas redes sociais, a atriz Grazi Massafera compartilhou algumas fotos em que aparece em meio à natureza e fez uma reflexão

Em suas redes sociais, Grazi Massafera sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 25 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 22, a atriz publicou diversas fotos de sua viagem para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Grazi arrasou ao posar em cachoeiras e paisagens paradisíacas.

Em algumas imagens, ela surgiu ao lado da filha Sofia, de 12 anos, fruto do seu relacionamento com Cauã Reymond.

"Lugares mágicos, assim, cheios de natureza, ar puro, pôr do sol divino, noite estrelada (espetacular)…

Tudo isso é bênção! E dividir com a pessoa que mais amo nesse planeta me comove muito. Sou canceriana, eu sei. Esse lugar nos recarrega, energiza, humaniza. Vejo minha fé aflorar, me nutro de esperança, de força, de potência com essa natureza. É um privilégio desfrutar com prazer e respeito da espiritualidade de todo esse cerrado. Da conexão com minha filha, criamos momentos memoráveis. Mais um para a nossa história! Obrigada, Chapada dos Veadeiros, e obrigada a todos que encontrei pelos caminhos", escreveu ela na legenda.

Grazi Massafera já está confirmada para interpretar Ana Jacinta em Dona Beja, novela que deve estrear na Max no ano que vem.

Novo visual

Na terça-feira, 8, a atriz Grazi Massafera, de 42 anos, revelou em suas redes sociais que cortou sozinha o próprio cabelo em casa e ainda compartilhou com os seguidores alguns dos cuidados especiais que mantém com os fios no dia a dia.

A atriz surgiu sendo produzida com o auxílio de dois profissionais, e uma delas comentou: "Ainda bem que você não cortou tanto". Em seguida, Grazi compartilhou com seus seguidores, o que havia aprontado momentos antes. "Eu cortei meu cabelo em casa, gente".

"Tirei uns quatro dedos, sou dessas. Trabalhei em salão, me acho a cabelereira Leila", completou a atriz, que faz referência ao meme. Grazi ainda compartilhou com os seguidores que costuma realizar sozinha diversos cuidados com os cabelos em casa. "Eu mesmo hidrato, corto em casa, às vezes faço uma corzinha na franja. Anderson Couto [hair stylist das famosas] me acha ousada e Cleide Araújo [maquiadora] também".

