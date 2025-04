Carol Peixinho compartilha fotos de infância antes de revelar o sexo do bebê

À espera do primeiro filho e antes da revelação do sexo, a ex-BBB Carol Peixinho compartilha fotos da infância dela e de Thiaguinho

Nesta terça-feira, 22, a ex-BBB Carol Peixinho compartilhou em suas redes sociais fotos de sua infância e de Thiaguinho, com quem espera o primeiro filho. Ela também revelou que, ainda hoje, o casal descobrirá o sexo do bebê e confessou estar ansiosa por mais detalhes sobre a gestação, pedindo para os seguidores acompanharem esse momento especial.

"Hoje saberemos se nosso neném é menino ou menina. Ansiedade a mil por aqui. Qual o seu palpite" , escreveu Carol.

A expectativa está alta, com uma leve maioria apostando em uma menina. Famosos também deram suas opiniões no post. A apresentadora Vivian Amorim acredita que será um menino, enquanto a atriz Luciele Di Camargo aposta que será uma menina.

Carol e Thiaguinho oficializaram o relacionamento em fevereiro de 2022, e a notícia da gravidez foi revelada no final de março.

Confira as fotos de infância de Carol Peixinho e Thiaguinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

4 meses de gravidez

A influencer e empresária Carol Peixinho encantou seus seguidores ao celebrar os 4 meses de gestação neste domingo, 20. Ela compartilhou uma selfie com o barrigão à mostra enquanto usava biquíni branco ao lado do noivo, o cantor Thiaguinho.

Na legenda do post, ela disse: "4 meses que aqui cresce o maior amor das nossas vidas! 4 meses da curva mais linda que já tive no meu corpo! 4 meses de um amor inexplicável e uma felicidade absurda que acorda e dorme grudada na gente! Obrigada nosso neném, por fazer a gente se sentir as pessoas mais completas desse mundo!".

Então, Thiaguinho fez questão de reagir publicamente ao post da amada. Nos comentários, ele disse: "Que palavras lindas… Disse tudo que meu coração sente também! Te amo e amo nossa família! Momento mais especial da vida!".

Leia também: Carol Peixinho comemorou aniversário de 40 anos com festão; veja as fotos