Gracyanne Barbosa presta homenagem a Belo em seu aniversário: ‘Foi amor’

A musa fitness Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para parabenizar o cantor Belo e deixou uma mensagem carinhosa em homenagem ao ex-marido

A musa fitness Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesta terça-feira, 22, para celebrar o aniversário do cantor Belo, enviando uma mensagem especial. O casal, que permaneceu junto por 16 anos e ainda está casado no papel, se separou em abril do ano passado.

Gracyanne iniciou a homenagem destacando a importância da relação que teve com o cantor. “Hoje é aniversário de uma pessoa com quem dividi quase metade da minha vida. Foi amor. Foi real. Foi intenso. Foi verdadeiro" .

Na sequência, ela desejou boas energias para o novo ciclo de Belo. "Independente dos caminhos que a vida tomou, desejo a ele um novo ciclo de luz, paz, sabedoria e proteção. Que Deus continue guiando seus passos e afastando tudo aquilo que não é verdadeiro. O tempo pode passar, mas o carinho e a gratidão permanecem”, escreveu a musa fitness.

Gracyanne Barbosa faz declaração a Belo - Foto: Reprodução/Instagram

Desabafo

A musa fitness Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesta segunda-feira, 21, para compartilhar um desabafo. Emocionada, ela falou sobre sua cachorrinha Bela, que está internada, e mencionou a morte de um cachorro antes de sua entrada no BBB 25, além da perda de outro e o desaparecimento de uma de suas pets enquanto estava confinada no programa.

"Gente, para quem está perguntando, a Bela ficou internada. Lembra que eu falei ontem que ela estava com diarreia e vomitando. Graças a Deus não é nada demais. Ela fez os exames, já melhorou e daqui a pouco eu vou buscar", iniciou Gracyanne.

Em seguida, desabafou: "Eu falei que a Bela ia sair hoje. Eu acabei de vir vê-la, ela está com diarreia, os exames não deram nada e provavelmente ela vai ficar bem, mas eu achei que eu ia levar ela para casa e não foi isso que aconteceu", explicou.

Leia também: Gracyanne revela quais itens não conseguiu tirar da dieta após o BBB