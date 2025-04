Comportamento de Justin Bieber em festival preocupa fãs

Recentemente, Justin Bieber marcou presença no festival Coachella, que acontece na California, nos Estados Unidos. O cantor estava acompanhado pela esposa Hailey Bieber e pelo irmão mais novo, de 15 anos.

Nas redes sociais, foram publicados alguns vídeos e os fãs ficaram bastante preocupados com o comportamento do artista.

Nas imagens, Justin surgiu fumando diversas vezes. Além disso, ele estava sem camisa e transpareceu uma aparência magra e cansada, o que reacendeu alertas sobre sua saúde física e mental.

"Justin Bieber está definitivamente fora de si, meu Deus", disse uma internauta no X, antigo Twitter. "É com isso que a mídia deveria se preocupar", disse outra.

this is what justin bieber fans needs to be worrying about instead of being obsessed with selena gomez.... pic.twitter.com/yDvHmGXJTi