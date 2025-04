Bella Campos reaparece em foto após polêmica nos bastidores de Vale Tudo

Voltou ao trabalho! Bella Campos é fotografada sorridente ao encontrar os ex-BBBs Diego e Daniele Hypolito nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro

O nome da atriz Bella Campos esteve nas manchetes nos últimos dias por causa da polêmica sobre os bastidores da novela Vale Tudo, da Globo. Ela teria entrado em atrito com o ator Cauã Reymond e até feito uma reclamação formal dela para a emissora. Depois dos rumores de que as gravações foram canceladas na semana passada e do feriadão, a artista voltou a ser vista nos estúdios da Globo.

Nesta terça-feira, 22, Bella foi fotografada pelos ex-ginastas Diego Hypolito e Daniele Hypolito. Na foto, ela apareceu com um vestido marrom e chinelos, além de exibir um sorrisão para a foto.

A imagem foi feita enquanto os ex-BBBs se preparavam para acompanhar a grande final. “Olha só quem encontramos por aqui! E Vale Tudo pelo nosso close, né?”, brincou Diego ao compartilhar a foto.

Diego Hypolito, Bella Campos e Daniele Hypolito - Foto: Reprodução / Instagram

Suposta briga de Bella Campos e Cauã Reymond

Nos últimos dias, uma suposta briga entre Cauã Reymond e Bella Campos virou notícia. A colunista Carla Bittencourt revelou que a discussão deles não teria começado apenas no estacionamento dos estúdios da Globo, como Valmir Moratelli, da Veja Gente, divulgou. A jornalista contou que a atriz já havia formalizado uma reclamação sobre o colega antes mesmo de Vale Tudo estrear.

Conforme informações da colunista, do site Leo Dias, a atriz teria alegado que o galã era debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista . A reclamação de Bella foi feita à direção da novela – comandada por Paulo Silvestrini – e também ao setor de compliance do canal. A moça também teria reclamado diretamente para o ator sobre suas atitudes dele.

