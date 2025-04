Virginia revela até que idade pretende mostrar a rotina dos filhos

Virgínia, mãe de José Leonardo, Maria Alice e Maria Flor, fala sobre a exposição da vida dos filhos nas redes sociais; saiba detalhes!

Virginia Fonseca revelou até quando pretende compartilhar a rotina dos filhos. Em conversa com Hugo Gloss, a empresária e influencer explicou que, enquanto eles forem menores de idade, a decisão cabe a ela. Ela é mãe de José Leonardo, nascido em setembro, Maria Flor, de 2 anos, e Maria Alice, de 4, frutos de seu casamento com Zé Felipe, de 27 anos.

Segundo Virginia, quando completarem 18 anos e, se desejarem não aparecer mais, ela irá respeitar a vontade deles. “Eles vão ter que me seguir. Chegou lá na frente: ‘Ah, mãe, não quero, não me filma’. Beleza, beijo e segue com a vida. Faça o que você quiser! Mas, enquanto tiverem menos de 18 anos, eu mando, e vai ser assim . E eu não vou virar para eles e falar: ‘Isso é horrível’, ‘Não façam isso’, porque foi isso que me trouxe até aqui. Então, acho que seria muita hipocrisia da minha parte virar para eles e dizer: ‘Nossa, não, não tira foto com fulano, não’, ‘Nossa, não, é horrível essa vida’. É hipocrisia! Elas são assim: quer fazer, faz. Não quer? Não faz e segue o baile ”, revelou a empresária em entrevista ao Hugo Gloss.

A influencer também comentou sobre as críticas que recebe por expor sua família nas redes sociais e reforçou seu posicionamento sobre o assunto. “Mas eu não vou falar mal disso para elas nunca. Eu não saio tanto, mas elas saem. Elas vão aos lugares. Acho que elas sabem. Eu acho que elas entendem, não como a gente, mas acho que já percebem alguma coisa”.

“Eu acho que não precisa ser crítica, é só falar da minha família. Eu acho que falar da minha família me pesa, dos meus filhos. Porque, realmente, a minha vida é muito exposta, e eu nunca vou reclamar disso. Nunca vou falar mal disso, porque cheguei onde estou hoje por causa disso. Então, as pessoas falam: ‘Ai, você expõe muito os seus filhos’. Gente, é a vida deles! Eles nasceram de mim, e é assim que eu vivo hoje. Eu não vou parar de fazer tudo o que faço por causa deles”, completou Virginia.

