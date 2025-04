Saudades! Na expectativa para a Final do BBB 25, Guilherme confessou a ansiedade em reencontrar a esposa, Leticia, após os 100 dias de confinamento

Durante a madrugada desta terça-feira, 22, Guilherme viveu momentos de nostalgia e emoção enquanto se prepara para a grande Final do BBB 25. No banho, o brother abriu o coração em conversa com Renata, recordando a saudade da esposa, Leticia, e as lembranças divertidas com a sogra , Delma — que também já foi sua parceira de jogo no reality.

"Nem acredito que amanhã vou ver minha esposa. Nem quando a gente estava separado passamos tanto tempo sem nos ver. A Del me chamava: 'Vem almoçar aqui em casa, Gui'", relembrou.

A grande Final do BBB 25 acontece nesta terça-feira, 22, logo após a novela Vale Tudo. A noite promete fortes emoções, com apresentação ao vivo de Tadeu Schmidt, retrospectiva dos 100 dias de confinamento, show de ex-BBBs e a presença de familiares dos finalistas.

Primeiro finalista

Na sexta-feira, 18, após quase doze horas de prova, o fisioterapeuta Guilherme se tornou o primeiro finalista do BBB 25.

Antes do fim da prova, durante uma conversa entre a bailarina e o fisioterapeuta, ele comentou com Renata: "De certeza, vamos ter um nordestino na Final. Olhei para tu e pensei nisso agora. Só tem eu e tu do Nordeste", refletiu o brother.

Pouco depois, Renata anunciou sua desistência da Prova do Finalista. Em seguida, Guilherme é o último a sair do Provódromo, garantindo a primeira vaga na grande final. A dinâmica entre os quatro finalistas definiu quem avançaria direto para a última etapa do reality.

João Pedro foi o segundo eliminado da Prova do Finalista, enquanto Vitória Strada foi a primeira a desistir, após usar todas as suas fichas de descanso durante a dinâmica. A atriz anunciou sua desistência após mais de oito horas de prova.

Devido às desistências de João Pedro, Renata e Vitória Strada, os três foram automaticamente para o último Paredão do Big Brother Brasil 2025.

Confira o momento em que Guilherme se torna o primeiro finalista do BBB 25:

